Γκας Μπιλιράκης στο iefimerida: Η ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων παραμένει προσωπική και διαρκής προτεραιότητα - iefimerida.gr

Λίγες ώρες μετά την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γκας Μπιλιράκης δεν κρύβει τη συγκίνησή του που οι πολίτες της Περιφέρειάς του στη Φλόριντα τον στέλνουν για μια ακόμα θητεία στο Κογκρέσο.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων και ταπεινός που κέρδισα την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μου»

«Είμαι βαθιά ευγνώμων και ταπεινός που κέρδισα την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μου να συνεχίσω να υπηρετώ ως η φωνή τους στην Ουάσιγκτον. Αυτή η νίκη είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το έργο μας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των κοινοτήτων μας και να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τις οικογένειες που έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ» λέει ο έμπειρος πολιτικός.

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Παράλληλα, δηλώνει για μια ακόμα φορά υπερήφανος για την καταγωγή του, τονίζοντας ότι είναι προσωπική του προτεραιότητα η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μέσω της εξασφάλισης διακομματικής στήριξης στην Ουάσιγκτον.

«Ως περήφανος Ελληνοαμερικανός, η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας παραμένει μια βαθιά προσωπική και διαρκής προτεραιότητα. Τα έθνη μας μοιράζονται δημοκρατικά ιδανικά, ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς και μια δέσμευση για ελευθερία.

»Η Ελλάδα είναι ένας ζωτικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ένας στρατηγικός εταίρος και η συμβολή της στην περιφερειακή ασφάλεια, την ενεργειακή διαφοροποίηση και την οικονομική συνεργασία προάγει τα κοινά μας συμφέροντα.

»Η επανεκλογή μου μού επιτρέπει να συνεχίσω να χτίζω διακομματική υποστήριξη για μια ισχυρή αμερικανική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Βασιζόμενος στον Νόμο για την Εταιρική Σχέση Ασφάλειας και Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου και στον Νόμο για την Άμυνα και τη Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, θα συνεχίσω να εργάζομαι για την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας, την επέκταση του εμπορίου και των επενδύσεων και την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και άλλων περιφερειακών εταίρων» επισημαίνει ο Γκας Μπιλιράκης.

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Επίσης, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός σημειώνει ότι πριν την ολοκλήρωση αυτής της θητείας του θα επιδιώξει την ψήφιση νόμου για τον οριστικό τερματισμό του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, χωρίς να χρειάζεται διαρκής ανανέωση.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων και ταπεινός που κέρδισα την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μου να συνεχίσω να υπηρετώ ως η φωνή τους στην Ουάσιγκτον. Αυτή η νίκη είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το έργο μας»

«Πριν από το τέλος αυτού του Κογκρέσου, εργάζομαι για να εξασφαλίσω την ψήφιση του Νόμου για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου και του Νόμου για τον Τερματισμό του Κυπριακού Εμπάργκο, για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των στρατηγικών σχέσεων και την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων ασφάλειας και οικονομίας. Θα παραμείνω επίσης ένθερμος υποστηρικτής της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της Κύπρου, της θρησκευτικής ελευθερίας και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Μια ασφαλής, σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μας. Προσβλέπω και ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το έργο με τους συναδέλφους μου στο Κογκρέσο και τους εταίρους μας σε όλη την περιοχή» ανέφερε ακόμη ο Γκας (Κωνσταντίνος) Μπιλιράκης.

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Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός κατάφερε να επανεκλεγεί με τους Ρεπουμπλικάνους στη Φλόριντα, παρά την ανακατανομή των Περιφερειών, με ποσοστό 52,8%, έναντι 45,9% που συγκέντρωσε η Δημοκρατική αντίπαλός του, Κίμπερλι Όβερμαν. Αυτή είναι η 11η συνεχής θητεία του στην Αμερικανική Βουλή, όπου εκλέγεται από το 2006.