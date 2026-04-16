 Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» με αυτή στο Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ - iefimerida.gr
Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» με αυτή στο Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ

O Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
O Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ / AP Photo/Vahid Salemi
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και παράγοντας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μίλησε για μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Αούν: Απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός πριν από διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν τόνισε νωρίτερα τη σημασία της κατάπαυσης του πυρός πριν από οποιεσδήποτε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συναντηθούν μετά από δική του πρωτοβουλία. Η Βηρυτός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια ιστορικής σημασίας συνάντηση.

