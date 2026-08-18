Απίστευτο: Γιατροί στη Σρι Λάνκα αφαίρεσαν πέτρα 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη ενός άνδρα και διεκδικούν ρεκόρ - iefimerida.gr

Απίστευτο και όμως αληθινό. Γιατροί στη Σρι Λάνκα κατάφεραν να αφαιρέσουν από την ουροδόχο κύστη ενός 55χρονου άνδρα μια πέτρα βάρους 3,1 κιλών.

Σύμφωνα με το BBC, οι γιατροί που προχώρησαν στη σοβαρή επέμβαση στο νοσοκομείο Τρινκομάλι ισχυρίζονται ότι ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο 55χρονος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε δυσκολία στην ούρηση και, έπειτα από εξετάσεις, εντόπισαν πέτρες στην ουροδόχο κύστη του.

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Κατά τη χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί αφαίρεσαν μία εξαιρετικά μεγάλη πέτρα, η οποία ζύγιζε 3,1 κιλά, περίπου όσο ένα εννιάμηνο νεογνό, και είχε μήκος περίπου 17 εκατοστά. Μάλιστα το μέγεθος παρομοιάζεται με εκείνο ενός αυγού στρουθοκαμήλου.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη που έχει καταγραφεί ποτέ και αφαιρεθεί χειρουργικά», δήλωσε στο BBC Sinhala ο Δρ. Prahalahan Balakrishnan, ο οποίος ήταν επικεφαλής της χειρουργικής επέμβασης.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ασθενής είναι «σε πολύ καλή κατάσταση».

Ο άνδρας παραμένει στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία για άλλα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Ο Balakrishnan εκτίμησε ότι η πέτρα πιθανότατα είχε παραμείνει στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς για περίπου πέντε έως δέκα χρόνια.

Πώς σχηματίζονται οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη

Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν τα μέταλλα που περιέχονται στα ούρα κρυσταλλώνονται και σταδιακά μετατρέπονται σε συμπαγείς σχηματισμούς.

Συνήθως εμφανίζονται όταν η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει πλήρως, με αποτέλεσμα να παραμένουν συμπυκνωμένα ούρα, στα οποία μπορούν να σχηματιστούν κρύσταλλοι.

Οι μικρές πέτρες, ακόμη και μεγέθους κόκκων άμμου, μπορεί να αποβληθούν από τον οργανισμό χωρίς ιατρική παρέμβαση. Ωστόσο, μεγαλύτερες πέτρες, ιδίως όσες ξεπερνούν το ένα εκατοστό, μπορούν να εμποδίσουν τη ροή των ούρων και συχνά απαιτούν θεραπεία.

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Μια πέτρα στην ουροδόχο κύστη θεωρείται «γιγάντια» όταν ξεπερνά τα τέσσερα εκατοστά.

Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, η μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη που είχε καταγραφεί έως σήμερα αφαιρέθηκε από ασθενή στη Βραζιλία το 2003. Ζύγιζε 1,9 κιλά και είχε μήκος 17,9 εκατοστά.