Από τον Ζελένσκι στον Ελ-Σαγιέντ: Γιατί οι πολιτικοί επιλέγουν να φορούν όλο και περισσότερο μαύρο T-shirt

Από ένα απλό βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, το μαύρο T-shirt φαίνεται να εξελίσσεται σε νέο σύμβολο πολιτικής ισχύος και δημόσιας εικόνας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πολιτικοί όπως ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στις ΗΠΑ και ο Ναφτάλι Μπένετ στο Ισραήλ υιοθετούν το μαύρο T-shirt, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό κοστούμι για να προβάλουν μια εικόνα πιο νεανική, προσιτή και δυναμική στο εκλογικό σώμα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθιέρωσε το μαύρο T-shirt ως στοιχείο της εικόνας του μετά τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με ειδικούς, η επιλογή αυτή αποπνέει κύρος, σοβαρότητα και μια αίσθηση ετοιμότητας για την ολοκλήρωση μιας αποστολής.

Η τάση αυτή αποτελεί εξέλιξη παλαιότερων ενδυματολογικών κωδίκων, όπως το σήκωμα των μανικιών από πολιτικούς σαν τον Μπαράκ Ομπάμα, μεταφέροντας το ίδιο μήνυμα ετοιμότητας για δράση με πιο σύγχρονο και ανεπίσημο τρόπο.

Η επαναλαμβανόμενη χρήση του μαύρου T-shirt λειτουργεί ως στρατηγική προσωπικού branding, όπως το ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς, δημιουργώντας μια άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα και υποδηλώνοντας προσήλωση σε σημαντικότερους σκοπούς από την ενδυμασία.

Σε ανάλυσή του, ο Guardian εξετάζει πώς πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικές χώρες έχουν εντάξει το μαύρο T-shirt στη δημόσια εικόνα τους, αφήνοντας συχνά στην άκρη το παραδοσιακό κοστούμι.

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Από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, γιατρός και προοδευτικός Δημοκρατικός πολιτικός από το Μίσιγκαν, ο οποίος εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ελ-Σαγιέντ έκανε το εφαρμοστό μαύρο T-shirt βασικό στοιχείο της εμφάνισής του, συνδυάζοντάς το με τζιν και βραχιολάκια που είχαν φτιάξει τα παιδιά του. Ο ίδιος έχει περιγράψει το στιλ του ως «minimal look, maximal politics».

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, επισκέπτεται εκλογικό τμήμα στο Michigan Union, την ημέρα των εκλογών, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στο Αν Άρμπορ / Φωτογραφία: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ανάλογη εικόνα έχει υιοθετήσει και ο Άντι Μπέρναμ, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, με το μαύρο T-shirt να αποτελεί βασικό στοιχείο του πιο ανεπίσημου δημόσιου προφίλ του.

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Στο Ισραήλ, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ αντικατέστησε τα συνηθισμένα πουκάμισα και κοστούμια με μαύρο T-shirt και τζιν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για πολιτική επιστροφή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο Guardian, η αλλαγή αυτή σχεδιάστηκε ώστε να εμφανίζεται νεότερος, πιο προσιτός και πιο ενεργητικός.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, προσεύχεται στο Τείχος των Δακρύων, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ / Φωτογραφία: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επίσης συνδέσει το μαύρο T-shirt με τη δημόσια εικόνα του, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

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«Το μαύρο αποπνέει κύρος και σοβαρότητα»

Ο Τζόνι Ντέιβις, luxury director του βρετανικού Esquire, εξηγεί στον Guardian ότι «το μαύρο αποπνέει κύρος, σοβαρότητα, μια συγκεκριμένη, χωρίς περιστροφές αρρενωπότητα».

Κατά τον ίδιο, η εικόνα αυτή παραπέμπει στον Βρετανό ηθοποιό Τζέισον Στέιθαμ, στον Τζον Γουίκ, τον κινηματογραφικό χαρακτήρα που υποδύεται ο Κιάνου Ριβς, αλλά και στον Χένρι Ρόλινς, τραγουδιστή του πανκ συγκροτήματος Black Flag.

Όπως σημειώνει, το μαύρο T-shirt δίνει την αίσθηση κάποιου που είναι έτοιμος να «φέρει εις πέρας τη δουλειά».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το χαρακτηριστικό μαύρο T-shirt / Φωτογραφία: zelenskyy_official / Instagram

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Η νέα εκδοχή του «σηκώνω τα μανίκια»

Στο παρελθόν, πολιτικοί όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποιούσαν έναν διαφορετικό ενδυματολογικό κώδικα για να δείξουν ότι ήταν έτοιμοι για δουλειά: έβγαζαν το σακάκι και σήκωναν τα μανίκια του πουκαμίσου τους.

Ο Κιρ Στάρμερ, επίσης Βρετανός πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός, είχε προκαλέσει αντίστοιχα σχόλια όταν εμφανίστηκε σε ομιλία χωρίς σακάκι και με γυρισμένα μανίκια.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, το μαύρο T-shirt αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την εξέλιξη αυτής της εικόνας: μεταφέρει το ίδιο μήνυμα χωρίς την ανάγκη της παραδοσιακής επίσημης ένδυσης.

Γιατί μαύρο και όχι λευκό

Ο Ντέιβιντ Χέλκβιστ, συντάκτης ανδρικής μόδας και συγγραφέας του βιβλίου «Blue-Collar Modernism», υποστηρίζει ότι το μαύρο είναι το χρώμα της «πρόθεσης και του σκοπού».

Ο Τζόνι Ντέιβις, από την άλλη, σημειώνει ότι το λευκό T-shirt παραπέμπει περισσότερο σε κινηματογραφικούς σταρ όπως ο Τζέιμς Ντιν και ο Μάρλον Μπράντο και σε μια αισθητική της δεκαετίας του ’50.

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Η επαναλαμβανόμενη επιλογή του ίδιου μαύρου T-shirt μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως στοιχείο προσωπικού branding, όπως συνέβαινε με τον Στιβ Τζομπς, συνιδρυτή της Apple, και το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο του.

Όπως σημειώνει ο Ντέιβις, μια τέτοια σταθερή εμφάνιση δημιουργεί την εντύπωση ότι κάποιος είναι πολύ απασχολημένος με κάτι σημαντικό για να αφιερώνει χρόνο στο τι θα φορέσει, ενώ παράλληλα τον κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο.