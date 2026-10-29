Γιατί παραιτήθηκε τώρα η Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ -Μια μελετημένη κίνηση - iefimerida.gr

Σχεδόν εννέα μήνες πριν τη λήξη της θητείας της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Κριστίν Λαγκάρντ υπέβαλε την παραίτησή της.



Η θητεία της Λαγκάρντ θα διαρκούσε μέχρι τα τέλη του 2027, αλλά οι εικασίες για πρόωρη αποχώρηση αυξάνονταν εδώ και μήνες.

Αποχωρώντας πριν από τη λήξη της θητείας της, η Κριστίν Λαγκάρντ δίνει στους ηγέτες της ΕΕ, ανάμεσά τους ο Εμανουέλ Μακρόν, τη δυνατότητα να επιλέξουν τον διάδοχό της πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις «δείχνουν» νίκη της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.



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Αναλυτές, ωστόσο, ασκούν έντονη κριτική στην εν λόγω κίνηση, καθώς η ΕΚΤ αποτελεί ίδρυμα που διαφυλάσσει σθεναρά την ανεξαρτησία του από πολιτικές παρεμβάσεις. Η χρονική στιγμή έχει προκαλέσει έντονη κριτική από παρατηρητές της Κεντρικής Τράπεζας.



«Αυτό υποβαθμίζει τον θεσμό και απλώς ακολουθεί τους καθαρά πολιτικούς υπολογισμούς του Γάλλου προέδρου», δήλωσε ο Πολ ντε Γκράου, καθηγητής στο London School of Economics, σύμφωνα με το Reuters.



Η ίδια πάντως η Κριστίν Λαγκάρντ φαίνεται να μην έχει στα σχέδιά της την ενασχόλησή της με τη γαλλική πολιτική σκηνή, έχοντας δηλώσει πως δεν θα είναι υποψήφια για τη γαλλική προεδρία, αλλά θα υποστηρίξει τις φιλοευρωπαϊκές αξίες στην πατρίδα της «με οποιαδήποτε ιδιότητα» θα θεωρούσε πιο αποτελεσματική.

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Η Λαγκάρντ επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ

Όλα δείχνουν ότι οδεύει προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), για το οποίο θεωρείται κορυφαία υποψήφια για να αναλάβει ως επικεφαλής. Ο ιδρυτής του WEF, Κλάους Σβαμπ, παραιτήθηκε πέρυσι μετά από καταγγελίες και έρευνες σχετικά με τη διαχείριση του Οργανισμού.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ συνεδριάζει στις 2 Νοεμβρίου προκειμένου να εκλέξει επικεφαλής.



Την ίδια ώρα, η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ πυροδοτεί την έναρξη της κούρσας για την αντικατάστασή της στη θέση της επικεφαλής της ΕΚΤ, σε μια εποχή που η ευρωζώνη παλεύει με αδύναμη ανάπτυξη και πληθωρισμό άνω του στόχου.



Πιθανοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Κλάας Κνοτ, τον Ισπανό τραπεζίτη Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, τον επικεφαλής της γερμανικής κεντρικής τράπεζας Γιοακίμ Νάγκελ και τη Νάντια Καλβίνιο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με τον Guardian.