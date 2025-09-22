Γιατί κάποιες Κινέζες αθλήτριες αγωνίζονται με χάνζαπλαστ στον αφαλό: Θεωρείται πύλη εισόδου - iefimerida.gr

Η Κινέζα αθλήτρια του βάδην Πενγκ Λι τράβηξε τα βλέμματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο για έναν ιδιαίτερο λόγο.

Το χάνζαμπλαστ, όχι ένα τυχαίο χάνζαπλαστ άλλα σε έντονο χρώμα και χνουδωτό, που είχε τοποθετήσει στον αφαλό της για να τον καλύψει, προκάλεσε απορίες.

Κατά τη διάρκεια του γυναικείου βάδην 35 χιλιομέτρων πολλοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν το χάνζαπλαστ στον αφαλό της Κινέζας Πενγκ Λι , η οποία τερμάτισε τέταρτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και όλοι άρχισαν να απορούν. Ο λόγος πάντως δεν είναι ιατρικός, αλλά μάλλον θέμα κουλτούρας και... πνευματικότητας και συγκεκριμένα, η αρχαία κινεζική πεποίθηση ότι ο αφαλός είναι μια πύλη προς το σώμα για την αρνητική ενέργεια . Ετσι, κάποιοι Κινέζοι αθλητές καλύπτουν τον αφαλό τους για να μην μπορεί η αρνητική ενέργεια να εισέρχεται στο σώμα τους.

Η 23χρονη Πενγκ Λι δεν είναι η πρώτη που υιοθετεί αυτή την πρακτική. Το έκανε επίσης ο Γιανγκ Τζιάγιου , παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης στα 20 χλμ. (Λονδίνο 2011 και Παρίσι 2024, αντίστοιχα).

Εχει αποτέλεσματα; Κανείς δεν ξέρει.Ο καθένας πάντως έχει το γούρι του και οι Κινέζουν έχουν το χάνζαπλαστ τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι μόνο γούρια και... δεισιδαιμονίες

Τα χάνζαπλαστ στον αφαλό είχαν απασχολήσει και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το hashtag #ChinesePeopleCoveringBellyButtonForLife# είχε γίνει δημοφιλές.

Σε μια εξήγηση της πρακτικής αυτής στο medium.com αναφερόταν ότι οι λόγοι πέρα από πνευματικοί είναι και ουσιαστικά πρακτικοί. Και εξηγούσε ότι το χάνζαπλαστ χρησιμοποιείται προκειμένου να αποτραπεί να πέσει κρύο νερό στον αφαλό ή να εκτεθεί ο αφαλός στον κρύο αέρα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και γιατί αυτό να είναι σημαντικό; Γιατί σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική ο ομφαλός συνδέει όλους τους μεσημβρινούς του σώματος. Στο κέντρο του ομφαλού βρίσκεται ένα ζωτικό σημείο που ονομάζεται «Σημείο Shenque», το οποίο ανήκει στον μεσημβρινό Ren στο μεσημβρινό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Η περιοχή γύρω από τον ομφαλό έχει ένα πλούσιο δίκτυο αιμοφόρων αγγείων και είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές του κρύου και της ζέστης. Όταν κρυώνει, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εντερικές κράμπες και άλλες ενοχλήσεις.