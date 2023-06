Γιατί απαγορεύεται να αγγίξεις τα αγριόχορτα -Το άγνωστο κίνημα που προκαλεί αντιδράσεις - iefimerida.gr

Ένα νέο κίνημα ακτιβιστών με την ονομασία «No Mow May» θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνεται αποψίλωση της χλωρίδας που βρίσκεται περιμετρικά των δρόμων, με τους οδηγούς να ισχυρίζονται το αντίθετο για λόγους επικινδυνότητας.

Το No Mow May, η εκστρατεία για την αποθάρρυνση της κοπής των χόρτων και την ανάπτυξη της ζωής των φυτών, έχει μετατραπεί σε «Now Mow May die» από τους οδηγούς και τους αναβάτες, μιας και ανησυχούν για τη μείωση της ορατότητας που προκαλείται από αύξηση των χόρτων, λουλουδιών και των φυτών στο όριο του δρόμου και τις διαχωριστικές νησίδες.

