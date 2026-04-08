«Ghost Murmur»: Η υπερσύγχρονη τεχνολογία της CIA με την οποία έσωσαν τον Αμερικανό πιλότο στο Ιράν - iefimerida.gr

Μία νέα τεχνολογία, βασισμένη στην κβαντική μαγνητομετρία, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά η CIA, για τη διάσωση του δεύτερου Αμερικανού πιλότου στο Ιράν.

Mετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του στο νότιο Ιράν, ο πιλότος του F-15, που ονομάστηκε δημόσια μόνο ως «Dude 44 Bravo», πέρασε δύο ημέρες κρυμμένος σε μια σχισμή βουνού, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις σάρωναν την περιοχή για να τον βρουν και να τον συλλάβουν.

Ο αμερικανικός στρατός τον εντόπισε ζωντανό και τον διέσωσε στις 5 Απριλίου, χάρη στο «Ghost Murmur», ένα «εργαλείο» που μπορεί να καταγράψει τους καρδιακούς παλμούς από 64 χιλιόμετρα μακριά.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της New York Post, η συγκεκριμένη τεχνολογία της CIA βασίζεται στην κβαντική μαγνητομετρία μεγάλης εμβέλειας, επιτρέποντας τον εντοπισμό του ηλεκτρομαγνητικού «αποτυπώματος» που παράγει ο ανθρώπινος καρδιακός παλμός.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται μέσω λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο διαχωρίζει το σχετικό σήμα από τον περιβαλλοντικό «θόρυβο».

«Είναι σαν να ακούς μια φωνή σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ερήμου. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπάει, θα σε βρούμε», δήλωσε στη New York Post πηγή με γνώση της επιχείρησης.

Κανονικά, ο ανθρώπινος καρδιακός παλμός είναι τόσο αχνός που μπορεί να ανιχνευθεί μόνο από αισθητήρες που πιέζονται ακριβώς στο στήθος. Αλλά το Ghost Murmur κατέγραψε αυτά τα σήματα «σε δραματικά μεγαλύτερες αποστάσεις».

Ενώ ο πιλότος είχε ενεργοποιήσει το «φάρο εντοπισμού» (Combat Survivor Evader Locator), κατασκευασμένο από την Boeing, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης δεν μπορούσαν ακόμη να προσδιορίσουν την ακριβή τοποθεσία του.

Το «Ghost Murmur» λειτούργησε συνδυαστικά με τον «φάρο εντοπισμού», με αποτέλεσμα τη θεαματική διάσωση του πιλότου, που θα μπορούσε να γίνει ταινία.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η CIA εντόπισε τον αεροπόρο από 64 χιλιόμετρα μακριά, περιγράφοντας την επιχείρηση «σαν να βρίσκεις βελόνα στα άχυρα».

Κρίσιμο ρόλο επίσης διαδραμάτισε και η γενναιότητα του πιλότου, ο οποίος έπρεπε να βγει από την κρυψώνα του σε ανοιχτό χώρο για να στείλει το σήμα του φάρου.

«Δεν είχε τόση σημασία το ίδιο το σήμα όσο το ότι αναγκάστηκε να βγει για να το στείλει» δήλωσε η πηγή στην NYP.

Το Ghost Murmur αναπτύχθηκε από τη Skunk Works της Lockheed Martin, το άκρως απόρρητο ερευνητικό τμήμα της εταιρείας, και η διάσωση του πιλότου στο Ιράν ήταν η πρώτη γνωστή επιχειρησιακή του χρήση.

Το σύστημα είχε προηγουμένως δοκιμαστεί σε ελικόπτερα Black Hawk για χρήση σε μαχητικά αεροσκάφη, όπως το F-35 στο μέλλον.

Το ερημικό έδαφος γύρω από το σημείο της συντριβής του F-15 προσέφερε ιδανικές συνθήκες για το Ghost Murmur.

Οι χαμηλές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, η ελάχιστη ανθρώπινη δραστηριότητα και η αντίθεση μεταξύ ενός ζωντανού σώματος και του δροσερού εδάφους της ερήμου τη νύχτα παρείχαν πολλαπλά επίπεδα επιβεβαίωσης.

«Η τεχνολογία αυτή από μόνη της δεν είναι παντογνώστης. Λειτουργεί καλύτερα σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα με λίγες παρεμβολές και απαιτεί σημαντικό χρόνο επεξεργασίας», δήλωσε η πηγή στη New York Post.