Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ επαναφέρει το σχέδιο για Ευρώπη δύο ταχυτήτων: Ποιοι θα συμμετέχουν στην «ομάδα E6» - iefimerida.gr

Αδυναμία της Ευρώπης να προχωρήσει στη νέα εποχή ως ενιαίο μπλοκ δυνάμεων βλέπει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και καλεί τα κράτη να προχωρήσουν γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις.

Ο Κλίνγκμπαϊλ, υπουργός Οικονομικών και κυβερνητικός εταίρος του Φρίντριχ Μερτς ως συμπρόεδρος των Σοσιαλιστών, επανέλαβε την έκκλησή του προς μικρότερες χώρες στην ΕΕ να προχωρήσουν με μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστεί το μπλοκ των 27 κρατών πιο ανταγωνιστικό σε ένα ολοένα και πιο αδίστακτο παγκόσμιο περιβάλλον.

«Τώρα είναι η ώρα για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων», δήλωσε την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Welt TV ο Κλίνγκμπαϊλ. «Η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία και άλλους εταίρους, θα αναλάβει τώρα την ηγεσία στο να καταστήσει την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών επαναδιατύπωσε σχόλια που έκανε πρόσφατα σε ομιλία του στο Βερολίνο, όταν προέτρεψε τα έθνη της ΕΕ να γίνουν σκληρά εάν θέλουν να διαχειριστούν με επιτυχία την τρέχουσα παγκόσμια αναταραχή και να αποφύγουν να γίνουν «πιόνια των μεγάλων δυνάμεων».

Τα κράτη που προχωρούν και τα κράτη που «εμποδίζουν»

Αξιοσημείωτος είναι ο διαχωρισμός που έκανε ο Κλίνγκμπαϊλ στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε τομείς όπως η αμυντική ικανότητα και η εξασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών, τα κράτη-μέλη με παρόμοιο τρόπο σκέψης «θα πρέπει να προχωρήσουν με επείγουσες πρωτοβουλίες εάν άλλα έθνη τα εμποδίζουν», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς και οι ομόλογοί του της ΕΕ πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Βέλγιο τον επόμενο μήνα σχετικά με το πώς θα αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα ο Μερτς αναμένεται να καταθέσει πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας από κοινού με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία βρίσκονται σε στενή συνεργασία.

Η ομάδα «E6»

Προετοιμάζοντας τη συνάντηση, ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει βιντεοκλήση την Τετάρτη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ολλανδία.

«Ως έξι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μπορούμε τώρα να αποτελέσουμε την κινητήρια δύναμη», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ στην Welt.

Πρόσθεσε ότι είχε προτείνει ένα σχέδιο τεσσάρων σημείων στην «ομάδα E6» σχετικά με το πώς να εμβαθύνουν οι κεφαλαιαγορές της περιοχής και να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να ενισχύσουν το ευρώ, να συντονίσουν καλύτερα τις αμυντικές επενδύσεις και να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες.