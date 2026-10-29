Γερμανίδα καθηγήτρια βρισκόταν σε αναρρωτική για 16 χρόνια και πληρωνόταν κανονικά -Έκανε τελείως άλλη δουλειά - iefimerida.gr

Αίσθηση προκαλεί η είδηση πως μια Γερμανίδα καθηγήτρια απουσίαζε από τη δουλειά της επί 16 χρόνια, λαμβάνοντας κανονικά τον μισθό της, ενώ εργαζόταν στον χώρο της ομορφιάς.



Η 62χρονη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, κατηγορείται, σύμφωνα με την Bild, ότι εξαπάτησε το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο εργαζόταν, αποσπώντας σχεδόν 250.000 ευρώ.



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Η εκπαιδευτικός σταμάτησε, το 2009, να πηγαίνει στην εργασία της, σε μια επαγγελματική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στο Βέζελ, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Ολλανδία, επικαλούμενη χρόνια ασθένεια και ψυχολογικά προβλήματα.

Ωστόσο, εξακολούθησε να λαμβάνει τον πλήρη μισθό της, καταθέτοντας ιατρικές βεβαιώσεις αναρρωτικής άδειας, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, παράλληλα δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά ως φυσικοπαθητικός θεραπευτής και επιχειρηματίας στον τομέα των προϊόντων περιποίησης δέρματος.



Μετά τους πρώτους τρεις μήνες απουσίας της, θα έπρεπε να υποβληθεί σε ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ, αφού η αναρρωτική της άδεια ανανεωνόταν επανειλημμένα για σχεδόν 20 χρόνια.

Πώς ανακάλυψαν την απάτη

Η καθηγήτρια στο επαγγελματικό λύκειο Berfskolleg, στο Βέζελ, όπου εργαζόταν από το 2003, κατάφερε να περάσει απαρατήρητη μέχρι το 2024, όταν μια αλλαγή στη διοίκηση οδήγησε σε εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε αυτή την «παράλειψη».



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Ο πρώην διευθυντής, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του ιδρύματος το 2015, δεν είχε συναντήσει ποτέ τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό και αγνοούσε εντελώς ότι, θεωρητικά, αποτελούσε μέλος του διδακτικού προσωπικού του.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία επικαλείται το γερμανικό μισθολογικό σύστημα, η εκπαιδευτικός φέρεται να κέρδιζε από 5.051 ευρώ έως 6.174 ευρώ τον μήνα.

Αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και μήνυσε το Δημόσιο

Η εκπαιδευτικός εργαζόταν για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αποφάσισαν να την υποβάλουν σε ιατρική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Ωστόσο, η εκπαιδευτικός αρνήθηκε και προσπάθησε να οδηγήσει τη διοίκησή της στα δικαστήρια. Οι προσφυγές της όμως απορρίφθηκαν, και ως εκ τούτου η ιατρική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Έχω πολλά ερωτήματα, καθώς δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια υπόθεση», δήλωσε στην Bild η Ντοροτέ Φέλερ, υπουργός Παιδείας του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στη Γερμανία.

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Τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, θα είναι δύσκολο να απαιτηθεί από την εκπαιδευτικό να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε, καθώς θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι είχε πει ψέματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Αντιμέτωπη και με πλαστογραφία -Είχε πλαστό πιστοποιητικό για καταδύσεις

Εκτός από την κατηγορία της απάτης κατά του Δημοσίου, η Εισαγγελία κατηγορεί την καθηγήτρια για πλαστογραφία.

Η γυναίκα, μια ενεργή δύτης, φέρεται να δημιούργησε η ίδια δύο πιστοποιητικά καταλληλότητας για καταδύσεις. Αυτά υποτίθεται ότι εκδόθηκαν από γιατρό. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο γιατρός που κατονομάζεται στα έγγραφα δεν υπήρχε.