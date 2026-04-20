Συρία: Αγνοούμενη Γερμανίδα δημοσιογράφος φέρεται να κρατείται σε φυλακή στο Χαλέπι - iefimerida.gr

Αγωνία για την Γερμανίδα δημοσιογράφο που αγνοείται από τον Ιανουάριο στη Συρία.

Η Γερμανίδα δημοσιογράφος Εύα Μαρία Μίχελμαν, η οποία αγνοείται από τα μέσα Ιανουαρίου στη Συρία, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η οικογένειά της.

Η δημοσιογράφος από την Κολωνία, που εργαζόταν στην περιοχή της Ροζάβα για κουρδικά μέσα ενημέρωσης, αγνοείται εδώ και μήνες, ενώ η οικογένειά της ζητά την παρέμβαση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών για τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρτυρίες για κράτηση στο Χαλέπι

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την οικογένεια, πολλοί μάρτυρες αναφέρουν ότι η 36χρονη κρατείται σε φυλακή στο Χαλέπι. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν στα μέσα Ιανουαρίου, όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε βρει καταφύγιο σε κτίριο μαζί με άλλους, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Μίχελμαν και ο Τούρκος συνάδελφός της Αχμέτ Πολά συνελήφθησαν από συριακές δυνάμεις και έκτοτε αγνοούνται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτυρας που φέρεται να είχε κρατηθεί στην ίδια δομή ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Αχμέτ Πολά, χωρίς όμως να έχει δει τη δημοσιογράφο, ενώ άλλες κρατούμενες έκαναν λόγο για παρουσία «Γερμανίδας δημοσιογράφου» μαζί με περίπου 40 γυναίκες.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, μέσα στη φυλακή υπήρχαν περιστατικά κακομεταχείρισης και λιμοκτονίας, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένεια.

Έρευνες και διπλωματικές κινήσεις

Το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας έχει ενημερώσει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, με τον αδελφό της αγνοούμενης, που είναι και δικηγόρος της οικογένειας, να ζητά άμεση διπλωματική παρέμβαση για τον εντοπισμό της.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας αναφέρει ότι εργάζεται «με ρυθμούς κατεπείγουσας ανάγκης» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το ιστορικό της εξαφάνισης σύμφωνα με το CPJ

Σύμφωνα με το Committee to Protect Journalists (CPJ), η Γερμανίδα δημοσιογράφος Εύα Μαρία Μίχελμαν αγνοείται από τις 18 Ιανουαρίου, όταν βρισκόταν στη βορειοανατολική Συρία κατά την περίοδο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Ράκα. Η ίδια φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον Κουρδο-Τούρκο δημοσιογράφο Αχμέτ Πολάν, ο οποίος επίσης αγνοείται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο δημοσιογράφοι εργάζονταν για το πρακτορείο ETHA και το Özgür TV και είχαν θεαθεί για τελευταία φορά να απομακρύνονται από περιοχή που συνδεόταν με κουρδικές αρχές, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες αποσπάστηκαν από το πλήθος και επιβιβάστηκαν σε διαφορετικό όχημα που ανήκε σε συριακές κυβερνητικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το CPJ, η οικογένεια της Μίχελμαν υποστηρίζει ότι συνελήφθη από δυνάμεις της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για την τύχη της. Παράλληλα, εκπρόσωποι των μέσων στα οποία εργαζόταν αναφέρουν ότι είχε στείλει ρεπορτάζ από τη Ροζάβα για αρκετά χρόνια, τα οποία δημοσιεύονταν με ανωνυμία για λόγους ασφαλείας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει ενημερώσει τις γερμανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συριακή κυβέρνηση αρνείται ότι κρατά τη δημοσιογράφο, ωστόσο έκθεση του ΟΗΕ έχει καταγράψει δεκάδες παρόμοιες υποθέσεις αγνοουμένων στη χώρα.