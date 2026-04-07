Γερμανία: Αντιδράσεις για τον νέο κανονισμό στρατιωτικής θητείας και την παραμονή άνω των 3 μηνών στο εξωτερικό - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκάλεσε στη Γερμανία ο νέος κανονισμός στρατιωτικής θητείας που απαιτεί ειδική άδεια για παραμονή στο εξωτερικό.

Σύγχυση και αντιδράσεις εχουν προκληθεί μετά την αποκάλυψη ότι, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τη στρατιωτική θητεία, οι άνδρες 17-45 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική άδεια προκειμένου να παραμείνουν στο εξωτερικό για μεγαλύτερο διάστημα τριών μηνών. Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα και πως ετοιμάζει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εφημερίδα «Frankfurter Rundschau» αποκάλυψε τη σχετική πρόβλεψη, η οποία είχε περάσει απαρατήρητη:

«Οι άνδρες πρέπει να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Bundeswehr ( Ομοσπονδιακός Γερμανικός Στρατός) μετά την ηλικία των 17 ετών, εάν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για μεγαλύτερο διάστημα των τριών μηνών», κι ότι «αναφέρεται στο Άρθρο 3, Παράγραφος 2 του Νόμου περί Υποχρεωτικής Στρατιωτικής Θητείας του 1965.»

/ Φωτογραφία: AP

Σύγχυση λόγω αργιών και παλαιών διατάξεων

Λόγω των αργιών του Πάσχα επικράτησε σύγχυση σχετικά με το τι πραγματικά ισχύει. Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι η διάταξη αφορά μόνο την καταγραφή του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ότι δεν αλλάζει κάτι πρακτικά, καθώς η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδράσεις πολιτικών και κομμάτων

Οι Πράσινοι ζήτησαν άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας, ενώ η Αριστερά εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Στον κυβερνητικό συνασπισμό, ωστόσο, ο επικεφαλής του SPD Γιοχάνες Φέχνερ τόνισε ότι η άδεια αφορά μόνο την υποχρεωτική θητεία.

Συγκεκριμένα, ο Γιοχάνες Φέχνερ, κοινοβουλευτικός διευθυντής του SPD, τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους νέους άνδρες να ζητούν έγκριση για παρατεταμένη παραμονή στο εξωτερικό, καθώς η υποχρεωτική στρατολόγηση δεν έχει επανέλθει. Όπως δήλωσε στην Die Welt, «εφόσον δεν υπάρχει στρατολόγηση, δεν υπάρχει υποχρέωση για τους άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών να λάβουν έγκριση για παρατεταμένη διαμονή στο εξωτερικό».

Παράλληλα, εκπρόσωποι του SPD τόνισαν ότι η σχετική διάταξη στο νόμο αφορά μόνο την υποχρεωτική στρατολόγηση και δεδομένου ότι δεν έχει επανέλθει η υποχρεωτική στράτευση, η σχετική διάταξη του νόμου του Ψυχρού Πολέμου δεν είναι εφαρμόσιμη. Διοικητικοί κανονισμοί που πρόκειται να εκδοθούν θα διασφαλίσουν ότι δεν θα απαιτείται άδεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Φέχνερ, η οποία αμφισβητεί την πρακτική εφαρμογή του κανόνα, μείωσε την ανησυχία που προκλήθηκε από την αποκάλυψη της συγκεκριμένης διάταξης.

Επικείμενη ρύθμιση της Bundeswehr

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακύπτουν ζητήματα αναφορικά με τη στράτευση στη Γερμανία. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε ανοίξει η συζήτηση για το αν η στρατιωτική θητεία θα είναι αποκλειστικά εθελοντική ή θα περιλαμβάνει και υποχρεωτικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού, εξετάζεται η πιθανότητα, αν δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, να διενεργείται κλήρωση μεταξύ όσων έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο, ώστε να καθοριστεί ποιοι θα στρατευτούν για τουλάχιστον έξι μήνες, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται από τον υπουργό Άμυνας.

Από την 1η Ιανουαρίου φέτος η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη νομοθεσία για τη στρατιωτική θητεία, που ήταν τα τελευταία χρόνια εθελοντική. Στόχος είναι η αύξηση των στρατιωτών κατά 60-80.000 έως το 2035. Οι άνδρες ενημερώνονται με ερωτηματολόγιο και ιατρικές εξετάσεις, ώστε η Bundeswehr να μπορεί να καλέσει στρατεύσιμους σε περίπτωση ελλείψεων.