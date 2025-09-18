Γερμανία: Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2025 -Πάνω από 140 δισ, ευρώ σε δανεισμό και δαπάνες μισού τρισ. - iefimerida.gr

Πάνω από 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε δανεισμό και δαπάνες μισού τρισεκατομμυρίου περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025.

Είναι ο πρώτος της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος εγκρίθηκε από την Bundestag.

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες περίπου 502,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθαρό δανεισμό σχεδόν 82 δισεκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον δάνεια από ειδικά ταμεία για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υποδομές. Συνολικά, ο νέος δανεισμός αναμένεται να ανέλθει σε περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης υπό τον Όλαφ Σολτς και τις πρόωρες εκλογές, τα υπουργεία λειτουργούσαν έως τώρα με προσωρινούς προϋπολογισμούς. Ο προϋπολογισμός που έχει πλέον εγκριθεί παρέχει μεν ασφάλεια σχεδιασμού - αλλά μόνο μέχρι το τέλος του έτους. Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί πριν από τα Χριστούγεννα, θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Για κοινωνικές υποθέσεις το μεγαλύτερο κονδύλι, αύξηση των αμυντικών δαπανών

Το μεγαλύτερο κονδύλι δαπανών αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, με λίγο περισσότερα από 190 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερο από το ένα τρίτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, να διοχετεύονται σε αυτόν τον τομέα. Τα 122,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά αφορούν την ασφάλιση συντάξεων και σχεδόν 52 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προγραμματιστεί για τη βασική ασφάλεια για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα των πολιτών, το οποίο ο συνασπισμός σκοπεύει να μεταρρυθμίσει.

Σημαντικά περισσότερα χρήματα θα έχει στην διάθεσή της η Bundeswehr. Ο αμυντικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί σε λίγο πάνω από 62 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025 - 10 δισεκατομμύρια περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, θα υπάρχουν άλλα 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ειδικό Ταμείο της Bundeswehr. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά, περισσότερα από 86 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα για αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, για την προμήθεια νέου στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως πυρομαχικά, τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα και πολεμικά πλοία.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών θα μειωθεί κατά έξι δισεκατομμύρια ευρώ στα 38,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτικός προϋπολογισμός. Περίπου 23,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί για επενδύσεις και επιπλέον 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειδικό ταμείο υποδομών θα διοχετευθούν σε σιδηροδρόμους, δρόμους και γέφυρες. Το μετοχικό κεφάλαιο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn) πρόκειται επίσης να αυξηθεί σημαντικά.

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD) υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό έναντι της κριτικής, ιδίως από το Αριστερό Κόμμα, ότι παρά τις δαπάνες ρεκόρ, στους πολίτες καταλήγουν περιορισμένοι πόροι. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης είναι ο φόβος της απώλειας των θέσεων εργασίας τους, τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι για αυτό η κυβέρνηση δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην «διασφάλιση της επιστροφής της οικονομικής ανάπτυξης στη Γερμανία, στην διασφάλιση θέσεων εργασίας εδώ και στην δημιουργία θέσεων εργασίας του μέλλοντος».

Οι Πράσινοι και το Αριστερό Κόμμα κατηγόρησαν επίσης την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι έκανε απάτη στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού αντί να επενδύει. Όσον αφορά τη χρήση του ειδικού ταμείου, ο αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού των Πρασίνων Σεμπάστιαν Σέφερ επέκρινε τις επενδύσεις που σχεδίασαν το CDU/CSU και το SPD, λέγοντας ότι προσφέρουν πολύ λίγες μελλοντικές προοπτικές. «Η χώρα μας δεν θα σημειώσει πρόοδο με αυτόν τον τρόπο», είπε. Ο επικεφαλής προϋπολογισμού του SPD, Τόρστεν Ρούντολφ, απέρριψε τις κατηγορίες και μίλησε για ένα πρωτοφανές επενδυτικό πακέτο το οποίο θα θέσει τα θεμέλια για έναν ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) απαίτησε να δημιουργηθεί σημαντικά μικρότερο χρέος. Για τον σκοπό αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα είχε προτείνει τη μείωση των κλιματικών έργων, των συνεισφορών στην ΕΕ και των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία.

Ενώ ο προϋπολογισμός του 2025 ισχύει μόνο για το ένα τρίμηνο του έτους, οι ανησυχίες των CDU/CSU και SPD επικεντρώνονται εδώ και καιρό στο μέλλον, καθώς μέχρι το 2027 υπάρχει ήδη χρηματοδοτικό κενό άνω των 30 δισεκατομμυρίων. Ο υπουργός Οικονομικών τονίζει διαρκώς ότι κανένας συνασπισμός δεν χρειάστηκε να κλείσει ένα τόσο μεγάλο κενό, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προετοίμασε χθες τους πολίτες για «αναπόφευκτες εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις σε θεμελιώδεις τομείς».

