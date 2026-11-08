Γερμανία: Ο καγκελάριος Μερτς θα προτείνει την Ίλζε Άιγκνερ ως υποψήφια ομοσπονδιακή πρόεδρο - iefimerida.gr

Η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άιγκνερ (CSU) θα προταθεί από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου ως κοινή υποψήφια του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU).

Ο καγκελάριος κάλεσε την ηγεσία του κόμματός του σε δείπνο στα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο, με βασικό θέμα την επιλογή υποψηφίου διαδόχου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία εκπνέει στις 18 Μαρτίου 2027.

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Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο κ. Μερτς ανακοίνωσε την απόφασή του να προτείνει αύριο στα κομματικά όργανα την κυρία Άιγκνερ. Κατόπιν θα συνεδριάσουν το προεδρείο του CDU και η Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Επιτροπή, για να επιβεβαιώσουν και επισήμως την επιλογή.

Εφόσον η κυρία Άιγκνερ εκλεγεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου, έπειτα από δώδεκα άνδρες αρχηγούς του κράτους, αλλά και η πρώτη φορά που ο πρόεδρος θα προέρχεται από το CSU. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καγκελάριος είχε αναφέρει ότι σκόπευε να προτείνει γυναίκα για τη θέση, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ήθελε μια υποψηφιότητα από το «πολιτικό κέντρο, αποστασιοποιημένη από τα άκρα».

Την υποστήριξή του στο πρόσωπο της Ίλζε Άιγκνερ έχουν ήδη εκφράσει στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων, γεγονός που διασφαλίζει πλειοψηφία περίπου 50 ψήφων στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση των 1.260 μελών, η οποία θα εκλέξει νέο ομοσπονδιακό πρόεδρο στις 30 Ιανουαρίου 2027.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει δηλώσει ότι θα ορίσει δικό της υποψήφιο, κάποιον «από το κέντρο της κοινωνίας», ενώ η Αριστερά δεν έχει ανακοινώσει πώς προτίθεται να κινηθεί στο θέμα.

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H 62χρονη Ίλζε Άιγκνερ από την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) έχει υπηρετήσει ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας υπό την 'Αγγελα Μέρκελ από το 2008 έως το 2013, ενώ έκτοτε είναι μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου, του οποίου προεδρεύει από το 2018.