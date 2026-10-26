Κρουαζιερόπλοιο με 3.350 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο σε λιμάνι της Γερμανίας εν μέσω ισχυρών ανέμων [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) την ώρα που αναχωρούσε από το λιμάνι για ένα ταξίδι διάρκειας σχεδόν τριών εβδομάδων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στο κύτος του φορτηγού πλοίου, ενώ στο κρουαζιερόπλοιο καταστράφηκαν αρκετές σωσίβιες λέμβοι. Το μήκους 293 μέτρων «Mein Schiff 3», το οποίο διαχειρίζεται η TUI Cruises, συγκρούστηκε με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά την αναχώρησή του από το Μπρεμερχάφεν της Γερμανίας, υπό συνθήκες καταιγίδας το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα). Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν τρία πλοία.



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Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε γύρω στις 17:10 (τοπική ώρα) για ένα ταξίδι 20 ημερών με προορισμό τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, και η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα, και ενώ η καταιγίδα «Manja» με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους έπληττε τις γερμανικές ακτές της Βόρειας Θάλασσας.



Σε δραματικά πλάνα που κατέγραψε επιβάτης, φαίνονται ρυμουλκά να παλεύουν με τους θυελλώδεις ανέμους, ενώ το κρουαζιερόπλοιο δυσκολεύεται να απομακρυνθεί από το λιμάνι. Ο επιβάτης αρχικά εκφράζει ανησυχία ότι η πρύμνη του πλοίου θα προσκρούσει σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πριν στρέψει την κάμερα προς την πλώρη, καταγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης. Στο βίντεο διακρίνεται επίσης το κρουαζιερόπλοιο να ξύνει κατά μήκος το φορτηγό πλοίο, καθώς και αρκετές σωσίβιες λέμβοι του κρουαζιερόπλοιου που έχουν υποστεί ζημιές.

Βίντεο από τη σύγκρουση κρουαζιερόπλοιου με κοντέινερ στη Γερμανία

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο δυσκολεύτηκε να απομακρυνθεί από την προβλήτα λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου, πριν συνεχίσει την πορεία του προς τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων. Παρά τη βοήθεια των ρυμουλκών, το κρουαζιερόπλοιο φάνηκε να μην μπορεί να διατηρήσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο «MSC Victorine», ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είχε δέσει στο λιμάνι.



Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα BILD, η πρόσκρουση προκάλεσε ρήγμα στο κύτος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει διευκρινιστεί.

Η TUI Cruises επιβεβαίωσε τη σύγκρουση, δηλώνοντας ότι το πλοίο επέστρεψε στην προβλήτα, όπου ειδικοί προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι, τη στιγμή του συμβάντος, στο πλοίο επέβαιναν 2.428 επιβάτες και 922 μέλη του πληρώματος. «Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις υπάρξουν επιβεβαιωμένα στοιχεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

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Ο Κρίστιν Μπρέντεν είχε συνοδεύσει τους γονείς του, ηλικίας 69 και 68 ετών, στο πλοίο στο πλοίο και τους αποχαιρέτησε από την προβλήτα καθώς το κρουαζιερόπλοιο αναχωρούσε. Οι γονείς του βρίσκονταν στο πλοίο τη στιγμή της σύγκρουσης, σε καμπίνα στη δεξιά πλευρά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγη κατά την πρόσκρουση. Ο Μπρέντεν δήλωσε ότι το πλοίο φαινόταν να παραμένει σχεδόν ακίνητο, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την προβλήτα, για αρκετά λεπτά, καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, σημειώθηκε η σύγκρουση. Οι γονείς του έκαναν λόγο έναν δυνατό κρότο, που συνοδεύτηκε από τραντάγματα και δονήσεις σε ολόκληρο το σκάφος.



Η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του κρουαζιερόπλοιου ακυρώθηκε καθώς πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο.