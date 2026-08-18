Γερμανία: Σε λειτουργία νέο κέντρο για την αντιμετώπιση απειλών από drones με φόντο τις νέες εντάσεις με τη Ρωσία - iefimerida.gr

Σε λειτουργία τέθηκε στη Γερμανία το νέο κέντρο τεχνολογικών ερευνών που εστιάζει στην ασφάλεια έναντι των drones, με φόντο τις συνεχιζόμενες ρωσικές απειλές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ομοσπονδιακή αστυνομία κατέγραψε σχεδόν 1.000 ύποπτες πτήσεις drones πάνω από κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αναδεικνύοντας την κλίμακα της απειλής για έναν από τους βασικούς συμμάχους του Κιέβου.

Στο Χέκλινγκεν, σε πρώην αερολιμένα, ιδρύθηκε το νέο ερευνητικό κέντρο. Σκοπός του είναι η δοκιμή νέων τεχνολογιών και εφαρμογών για την ενίσχυση της ασφάλειας έναντι των drones για επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς.

Ο εντοπισμός drone με εκρηκτικά στη Λειψία οδήγησε σε προειδοποιήσεις για «μια νέα διάσταση απειλής», με τις αρχές να το χαρακτηρίζουν ως πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κατά στρατηγικών υποδομών της χώρας.

Η Γερμανία χρησιμοποιεί τον όρο «υβριδικός πόλεμος» για να περιγράψει εχθρικές ενέργειες που αποδίδει στη Ρωσία. Ωστόσο, το Βερολίνο δεν έχει αποδώσει ευθύνες για το περιστατικό, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το εν λόγω κέντρο που άνοιξε στο Χέκλινγκεν «θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα του μηχανισμού ασφαλείας απέναντι στην υβριδική απειλή που αντιπροσωπεύουν τα μη επανδρωμένα οχήματα», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών.

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Η δήλωσή του έρχεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανεύρεση ενός drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο αποτελεί σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο για πολιτικό και στρατιωτικό υλικό από την Ουκρανία και το NATO.

«Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς: ενισχύουμε σημαντικά την ικανότητά μας για αντίποινα απέναντι στα επιθετικά drones», συμπλήρωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Πάνω από 1.000 οι ύποπτες πτήσεις drones

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, καταγράφηκαν σχεδόν 1.000 ύποπτες πτήσεις drones πάνω από κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία, η οποία είναι ένας από τους κύριους συμμάχους του Κιέβου.

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Το ερευνητικό κέντρο του Χέκλινγκεν, που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια του Βερολίνου, στεγάστηκε σε έναν αερολιμένα που χρησιμοποιούσε η Ryanair μέχρι το 2013.

«Στον χώρο αυτό θα δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, για τις επιχειρήσεις, για τις διοικήσεις και με ενισχυμένο τρόπο για την ασφάλειά μας», δήλωσε η υπουργός Έρευνας και Διαστήματος Ντόροθι Μπερ κατά την τελετή των εγκαινίων.

Με αφορμή τον εντοπισμό του drone με εκρηκτικά στη Λειψία, ο Ντόμπριντ είχε προειδοποιήσει για «μια νέα διάσταση απειλής», αναφερόμενος σε ένα ενδεχόμενο «σενάριο υβριδικής επίθεσης».

Ο όρος υβριδικός πόλεμος, ο οποίος χρησιμοποιείται από ευρωπαϊκά κράτη με πρωτοστάτη τη Γερμανία για να περιγράψει εχθρικές ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία, περιλαμβάνει ένα φάσμα δράσεων από δολιοφθορές και κατασκοπεία έως παραπληροφόρηση και κυβερνοεπιθέσεις.

Μέχρι στιγμής, το Βερολίνο δεν έχει προβεί σε εικασίες σχετικά με τα κίνητρα ή την ταυτότητα των δραστών, επισημαίνοντας ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό διερεύνηση.