Γερμανία: Την Ίλζε Άιγκνερ υποστηρίζουν CDU-CSU και SPD για υποψήφια πρόεδρο της χώρας - iefimerida.gr

Την Ίλζε Άιγκνερ, πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας, προκρίνουν το CDU/CSU και το SPD ως υποψήφια για την ομοσπονδιακή προεδρία της Γερμανίας.

Την είδηση γνωστοποίησε το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο επικαλείται σχετικές πηγές.

Η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου 2027, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου του ίδιου έτους. Την εκλογή θα αναλάβει η Ομοσπονδιακή Συνέλευση, ένα σώμα που αποτελείται από 1.260 μέλη.

Η 62χρονη Άιγκνερ, στέλεχος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), έχει διαγράψει μακρά πολιτική πορεία. Από το 2008 έως το 2013 υπηρέτησε ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ.

Έκτοτε, συμμετέχει στο κοινοβούλιο της Βαυαρίας, του οποίου βρίσκεται στην προεδρία από το 2018.