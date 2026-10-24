Γερμανία: Στις φλόγες τυλίχθηκε η «Φωλιά του Αετού», πρώην κατοικία του Αδόλφου Χίτλερ που λειτουργεί πλέον ως εστιατόριο - iefimerida.gr

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην «Φωλιά του Αετού», την πρώην κατοικία του Αδόλφου Χίτλερ στη Βαυαρία, στη νότια Γερμανία.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο τη σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Σχεδόν 200 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της στο Κέλσταϊνχαους (Kehlsteinhaus), γνωστό και ως «Φωλιά του Αετού», το οποίο δεσπόζει πάνω από το Μπερχτεσγκάντεν, σε βραχώδη πλαγιά. Σημειώνεται, πως το κτίριο κατασκευάστηκε πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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«Το κτίριο τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, οι πυροσβέστες που ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό είδαν φλόγες να υψώνονται καθώς κατευθύνονταν προς το σημείο. Όταν έφτασαν, διαπίστωσαν ότι το κτίριο είχε παραδοθεί ολοσχερώς.

Η πρόσβαση στο σημείο, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.834 μέτρων, καθώς και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λίζα Μάιερ.

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«Το κτίριο τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες», ανέφερε η αστυνομία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. «Η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», συμπλήρωσε η κ. Μάιερ.

Στο μικροσκόπιο των αρχών ο συλληφθέντας

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ένα άτομο κίνησε τις υποψίες των ερευνητών, σύμφωνα με την αστυνομία, και συνελήφθη αμέσως.

Σύμφωνα πάντα με την Bild, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού από πρόθεση. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, αστυνομικοί συνάντησαν έναν μοτοσικλετιστή καθ’ οδόν προς το σημείο της πυρκαγιάς, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

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«Η ποινική έρευνα επικεντρώνεται επί του παρόντος στη διαπίστωση του κατά πόσον το συγκεκριμένο άτομο εμπλέκεται στην πυρκαγιά», ανέφεραν οι αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο είναι χτισμένο μεταξύ του 1937 και του 1938 κοντά στο Μπερχτεσγκάντεν, και αποτελούσε μέρος της «Απαγορευμένης Ζώνης του Φύρερ» στο Όμπερσαλτσμπεργκ. Από το 1952, χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, και μια έκθεση αφηγείται την ιστορία του σπιτιού.