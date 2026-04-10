 Γερμανία: Ο Βάντεφουλ ζητεί από το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός - iefimerida.gr
Γερμανία: Ο Βάντεφουλ ζητεί από το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός

Γιόχαν Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ / Φωτογραφία: ASSOCIATED PRESS
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κάλεσε το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ και να επιτρέψει την ασφαλή πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ συνομίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί,το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.

«Κάλεσα το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις και να επιτρέψει την ελεύθερη και ασφαλή πλοήγηση μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε ο κ. Βάντεφουλ μέσω Χ.

Ως «σημαντική πηγή αβεβαιότητας» περιέγραψε ταυτόχρονα τα Στενά του Ορμούζ η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας. Σε δήλωσή της στην Bild, η Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι «η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός αποτελεί ένα προσεκτικό πρώτο σημάδι αποκλιμάκωσης», τόνισε ωστόσο ότι «την ίδια στιγμή βλέπουμε και πόσο εύθραυστη είναι».

Τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας ως μια από τις πλέον ευαίσθητες αρτηρίες της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, ενώ ακόμη και μικρές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές», σημείωσε η κυρία Ράιχε και παραδέχθηκε ότι «δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ανοίξουν πραγματικά».

