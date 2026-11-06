Τραγωδία στη Γερμανία: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο -Δύο νεκροί - iefimerida.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο Α2, ο οποίος συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη δυτική Γερμανία, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από έναν σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων.

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Στο σημείο της συντριβής, όπου το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, καθώς και ιατρικές ομάδες με ασθενοφόρα.

Οι αρχές εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς τρίτων ή για ζημιές σε άλλα οχήματα που κινούνταν στον δρόμο.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το Ανόβερο.

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Έως αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση.