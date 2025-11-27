Εγκλημα σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε αδελφή, σύζυγο και τους δύο γιους του - iefimerida.gr

Ένας άνδρας πιστεύεται ότι σκότωσε τους δύο γιους του, την αδερφή του και τη σύζυγό του, σε τρία διαφορετικά σημεία στη Γερμανία, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Σύμφωνα με κοινό δελτίο τύπου της Εισαγγελίας του Τύμπιγκεν και του Αστυνομικού Τμήματος του Ρόιτλινγκεν, ένα άτομο πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερα μέλη της οικογένειάς του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοκαριστικό έγκλημα στη Γερμανία

Το δελτίο τύπου ανέφερε ότι ο 63χρονος σκότωσε πρώτα την 60χρονη αδερφή του, στη συνέχεια τους γιους του, ηλικίας 27 και 29 ετών, οι οποίοι εργάζονταν στην οικογενειακή επιχείρηση, και τελικά επέστρεψε στο σπίτι για να δολοφονήσει την 57χρονη σύζυγό του, η οποία δεν πιστεύεται ότι είναι η βιολογική μητέρα των γιων του. Στη συνέχεια ο δράστης αυτοκτόνησε. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό βρέθηκε δίπλα στα άψυχα σώματα του άνδρα και της συζύγου του.

Ο 63χρονος ήταν κυνηγός, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μένει να διευκρινιστεί αν κατείχε νόμιμα το όπλο που βρέθηκε δίπλα του.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το έγκλημα ήρθε στο φως όταν η φροντίστρια της 60χρονης έφτασε στο σπίτι της και βρήκε τη σορό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι και η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η τοπική αστυνομία δήλωσε στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bild: «Μέχρι στιγμής, δεν είναι καν σαφές πότε σκοτώθηκαν οι τέσσερις συγγενείς. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της έρευνας».