Γεννήθηκε πρώτος, αλλά στα χαρτιά είναι ο μικρότερος -Η αλλαγή ώρας έπαιξε ένα παράξενο παιχνίδι σε δίδυμα αδέλφια - iefimerida.gr

Με αφορμή την αλλαγή ώρας του περασμένου Σαββατοκύριακου, ήρθε στο φς μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη ιστορία από το Μασαχουσέτη των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το «20minutes.fr», δύο δίδυμα αδέλφια γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, όμως επισήμως φαίνεται να έχουν γεννηθεί με αντίστροφη σειρά, καθώς η γέννησή τους συνέπεσε με το πέρασμα στη χειμερινή ώρα, τη νύχτα της 5ης προς την 6η Νοεμβρίου 2016.

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Οι Έμιλι και Σεθ Πίτερσον, που ζουν στο Γουέστ Μπάρνσταμπλ, υποδέχθηκαν τον Σάμουελ και τον Ρόναν. Ο πρώτος, γνωστός ως Σαμ, γεννήθηκε στις 01:39 τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Νοεμβρίου. Ο αδελφός του, ο Ρόναν, ήρθε στον κόσμο 31 λεπτά αργότερα. Εκείνο το βράδυ, όμως, οι ΗΠΑ άλλαζαν ώρα.

Η αλλαγή ώρας άλλαξε στα χαρτιά την την ηλικία των παιδιών

Στις 02:00 τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω και έδειξαν 01:00. Έτσι, η γέννηση του Ρόναν καταγράφηκε επίσημα στις 01:10, δηλαδή 29 λεπτά πριν από τον αδελφό του. Στα χαρτιά, λοιπόν, ο Ρόναν είναι ο μεγαλύτερος, ενώ χρονολογικά είναι ο μικρότερος των δύο.

Η μητέρα δεν κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Όπως είπε η ίδια, ο σύζυγός της το συνειδητοποίησε πριν από εκείνη, αφού εκείνη ήταν απασχολημένη με τον τοκετό και δεν είχε στο μυαλό της την αλλαγή ώρας. Θυμάται μόνο τους δείκτες του ρολογιού του δωματίου να γυρίζουν προς τα πίσω μετά τη γέννηση του Σαμ και αναρωτήθηκε εκείνη τη στιγμή αν αυτό που έβλεπε ήταν πραγματικό ή αν το φαντάστηκε.

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Το ζευγάρι δεν ξέρει ακόμη πώς θα εξηγήσει την ιστορία στους γιους του όταν μεγαλώσουν, όμως η Έμιλι προτιμά να το πάρει με χιούμορ. Σημειώνει ότι, τουλάχιστον, κανένα από τα δύο παιδιά δεν θα μπορεί να ισχυριστεί ότι γεννήθηκε δεύτερο. Όλα εξαρτώνται, τελικά, από το πώς θα διαβάσει κανείς την ώρα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να σέβεται τον μεγαλύτερο και να προστατεύει τον μικρότερο, και το αντίστροφο.