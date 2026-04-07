Γέννηση κατά τη διάρκεια πτήσης δημιουργεί σύνθετα νομικά ζητήματα - iefimerida.gr

Μία επιβάτης πτήσης από την Τζαμάικα προς τις ΗΠΑ γέννησε στις 4 Απριλίου στον αέρα, με την υπηκοότητα του νεογέννητου να έχει τεθεί υπό δημόσια συζήτηση.



Η γυναίκα επέβαινε σε πτήση της Caribbean Airlines από το Κίνγκστον προς τη Νέα Υόρκη, όταν την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε το μωρό της μέσα στο αεροπλάνο.

Στο αεροσκάφος επικράτησε αναστάτωση αλλά και ενθουσιασμός, και η μητέρα με το νεογέννητο προσγειώθηκαν σώοι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, για την απαραίτητη φροντίδα και εξετάσεις.

Μάλιστα, σε ηχητικό που δημοσιοποίησε το CBS News, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας πρότεινε να ονομαστεί το μωρό «Κένεντι», επειδή το αεροπλάνο επρόκειτο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Τζον Φ. Κένεντι».

Προβληματισμός για την υπηκοότητα του μωρού που γεννήθηκε στον αέρα

Τώρα, οι αρχές των ΗΠΑ -με βάση και την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ- αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημμα σχετικά με την υπηκοότητα που πρέπει να πάρει το βρέφος.

Δεδομένου ότι το μωρό γεννήθηκε στον αέρα, η ασαφής υπηκοότητά του έχει πυροδοτήσει έντονο διαδικτυακό debate, αν και η εθνικότητα της μητέρας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η υπηκοότητα του παιδιού εξαρτάται από τον εναέριο χώρο στον οποίο βρισκόταν το αεροπλάνο εκείνη τη στιγμή.

Ο δικηγόρος μετανάστευσης και YouTuber, Brad Bernstein, δήλωσε για την υπόθεση: «Ένα μωρό που γεννιέται σε αεροπλάνο με προορισμό τη Νέα Υόρκη εγείρει ένα μεγάλο νομικό ερώτημα… Είναι αυτό το παιδί αυτόματα πολίτης των ΗΠΑ;»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση εξαρτάται από το πού βρισκόταν το αεροπλάνο την ακριβή στιγμή της γέννησης, «όχι από την αεροπορική εταιρεία ούτε τον προορισμό».

Ο Μπραντ εξηγεί ότι το πιστοποιητικό γέννησης πιθανότατα θα εκδοθεί στον τόπο προσγείωσης και τονίζει ότι, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ένα παιδί που γεννήθηκε εν μέσω πτήσης «θα μπορούσε ακόμη και να καταλήξει άπατρις».

Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν το περιστατικό, με έναν να γράφει: «Νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση είναι ξεκάθαρο, η γέννηση συνέβη λίγο πριν την προσγείωση, αυτό σημαίνει ότι το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, άρα είναι αυτόματα πολίτης των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, το κανάλι Law by Mike κοινοποίησε στο YouTube έναν γενικό κανόνα της υπηκοότητας των μωρών που γεννιούνται σε αεροπλάνα, εξηγώντας ότι αυτό θα μπορούσε να εξαρτάται από τον εναέριο χώρο ή την ιθαγένεια των γονέων, ανάλογα με τη χώρα.