Γενική απεργία στη Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, ξεκίνησαν εντάσεις στο Παρίσι - 140 προσαγωγές - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή κινητοποίηση των συνδικάτων στη Γαλλία που αντιτίθενται στις σχεδιαζόμενες από την κυβέρνηση περικοπές δημοσίων δαπανών προκειμένου να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας.

Ο αριθμός των διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία υπολογίζεται από 600 έως 900 χιλιάδες, σε 250 προγραμματισμένες συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών, 282.500 διαδηλωτές συμμετέχουν στην κινητοποίηση στις περιφέρειες εκτός του Παρισιού.

Μέχρι τις 5:30 μ.μ., δεν είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, παρά μόνο στην πόλη της Ρεν, στα βορειοδυτικά της χώρας. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν καταγραφεί περί τις 140 προσαγωγές, 21 εκ των οποίων στο Παρίσι.

Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας έχουν αναπτυχθεί περί τους 6.200 ένστολους. Στις 3 ώρα Ελλάδας υπήρχαν αναφορές για 7 τραυματίες αστυνομικούς.

Πάνοπλοι Γάλλοι αστυνομικοί στους δρόμους ενόψει των απεργιακών κινητοποιήσεων / AP

Ένταση στο Παρίσι

Πάντως σύμφωνα με την Le Figaro, ένταση έχει ξεκινήσει κοντά στον σταθμό Βολταίρ στο Παρίσι, όπου μια ομάδα περίπου 100 ατόμων με μαύρα ρούχα έχει ξεκινήσει αντεγκλήσεις με τις δυνάμεις της τάξης. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα.

Διαδηλωτές στο Παρίσι εν μέσω δακρυγόνων που έριξαν οι δυνάμεις της τάξης / AP

Η Φοιτητική Ένωση της Γαλλίας ισχυρίζεται ότι 110.000 μαθητές λυκείου και φοιτητές κινητοποιούνται σήμερα. «Οι νέοι βγαίνουν μαζικά στους δρόμους για να βάλουν τέλος στη βασιλεία του Μακρόν και στον κοινωνικό και ρατσιστικό πόλεμο που διεξάγει εναντίον μας εδώ και οκτώ χρόνια», έγραψε η Φοιτητική Ένωση. Ανέφερε επίσης ότι 14 πανεπιστήμια μπλοκαρίστηκαν από τους φοιτητές το πρωί της Πέμπτης.

Περίπου το 11% των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους συμμετείχαν στην απεργία της Πέμπτης, κυρίως στον τομέα της Παιδείας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης το μεσημέρι. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στην απεργία της 10ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του καλέσματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα».

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση.