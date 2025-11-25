 Αίγυπτος: Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας - iefimerida.gr
Αίγυπτος: Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας

Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αντιπροσωπείες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία συναντήθηκαν στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα.

Οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι επικεφαλής των αιγυπτιακών και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, επικεντρώθηκαν στον συντονισμό με την Ουάσινγκτον με στόχο την «επιτυχή υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News.

