Γάζα: Οι IDF εισηγούνται να ανασταλεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία, μετά την επίθεση στο Άλενμπι - iefimerida.gr

Ο ισραηλινός στρατός εισηγήθηκε απόψε αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία που προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η εισήγηση των IDF έγινε, μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας.

«Λόγω αυτής της επίθεσης, ο αρχηγός του επιτελείου (…) συνέστησε στην πολιτική ηγεσία να αναστείλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό και αναθεωρηθεί η διαδικασία ελέγχου για τους ιορδανούς οδηγούς», ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από ένοπλο στο συνοριακό πέρασμα της γέφυρας Άλενμπι, προτού ο δράστης πέσει νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Την επίθεση καταδίκασε η Ιορδανία, επιβεβαιώνοντας πως ο δράστης ήταν Ιορδανός και οδηγούσε φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.