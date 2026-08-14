Επίσκεψη Κούσνερ σε Ισραήλ και Αίγυπτο -Στο τραπέζι το σχέδιο Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς - iefimerida.gr

Νέα διπλωματική κινητικότητα των ΗΠΑ για τη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, να εξετάζει το ενδεχόμενο να επισκεφθεί το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο η επίσκεψη βρίσκεται υπό συζήτηση. Όπως μεταδίδουν Axios και Jerusalem Post, ο Κούσνερ αναμένεται να συνοδεύεται από τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα.

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Στόχος η εφαρμογή των «20 σημείων» του Τραμπ

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η επίσκεψη του Κούσνερ θα έχει ως βασικό στόχο να βρεθεί ένας τρόπος για να προχωρήσει η εφαρμογή του ειρηνευτικ﻿ού σχεδίου των 20 σημείων, που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα στα τέλη του 2025.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα στη Γάζα», ανέφερε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται κοινή θέση σε αρκετά σημεία, ενώ συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί.

Κεντρικό ζήτημα του σχεδίου παραμένει ο αφοπλισμός της Χαμάς, με την Ουάσιγκτον και την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνούν ότι αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Στο Κάιρο για τις επαφές με τους διαμεσολαβητές

Ο Κούσνερ δεν αναμένεται να περιορίσει την περιοδεία του στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχεδιάζει να μεταβεί και στο Κάιρο, όπου θα έχει επαφές με εκπροσώπους των χωρών που έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για τη Γάζα.

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Στο επίκεντρο των συναντήσεων αναμένεται να βρεθούν η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, με τις τρεις χώρες να συμμετέχουν στις προσπάθειες για την προώθηση μιας συμφωνίας και την εφαρμογή των επόμενων βημάτων.

Η επίσκεψη θα είναι η πρώτη του Κούσνερ στο Ισραήλ από τον Ιανουάριο και πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» επιχειρεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Η Χαμάς είπε «ναι», το Ισραήλ επιμένει στον αφοπλισμό

Η νέα διπλωματική προσπάθεια έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, του αμερικανικού οδικού χάρτη για τη Γάζα.

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Η Χαμάς έχει αποδεχθεί το σχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων προϋποθέτει τον «αληθινό» αφοπλισμό της Χαμάς, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Δεν έχουν σταματήσει οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει πλήρως, αν και έχουν μειωθεί μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στα τέλη Ιουλίου για την επίτευξη συμφωνίας επί του αμερικανικού σχεδίου.

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Την Πέμπτη, ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα σκότωσαν δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Και στο φόντο η επίσκεψη του διοικητή της CENTCOM

Την ίδια ώρα, στην περιοχή έχει βρεθεί και ο διοικητής της αμερικανικής CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος επισκέφθηκε το Ισραήλ τη Δευτέρα και συναντήθηκε με ανώτατους διοικητές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν οι αμερικανοϊσραηλινές στρατιωτικές σχέσεις και ο πόλεμος με το Ιράν.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της CENTCOM διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Κούπερ τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες «εντελώς κατασκευασμένες».

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Με την επικείμενη επίσκεψη Κούσνερ να φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σχέδιο Τραμπ, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για το εάν θα υπάρξει τρόπος να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ και να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα.