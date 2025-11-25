 Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Χαμάς - Τρεις σοροί υπάρχουν ακόμα στη Γάζα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Χαμάς - Τρεις σοροί υπάρχουν ακόμα στη Γάζα

Όχημα του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα μεταφέρει σορό ομήρου προς τις ισραηλινές δυνάμεις
Όχημα του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα μεταφέρει σορό ομήρου προς τις ισραηλινές δυνάμεις / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ισραήλ παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, «θα μεταφερθεί στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν κατευθυνθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για την ταυτοποίηση της σορού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δυο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

