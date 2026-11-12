Γάζα: Βρέφος 9 μηνών πέθανε από το κρύο σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων

Ένα βρέφος εννέα μηνών πέθανε από υποθερμία στη σκηνή, όπου είχε βρει καταφύγιο η οικογένειά του στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Την είδηση επιβεβαίωσαν σήμερα δύο παλαιστινιακές πηγές, με φόντο τις αυξανόμενες ανησυχίες ενόψει της άφιξης του χειμώνα.

Ένας Παλαιστίνιος γιατρός που εξέτασε τη σορό του μωρού, του Κινάν Άχμεντ Ρακίκ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό καθεστώς ανωνυμίας πως το παιδί «πέθανε από το κρύο». Η Πολιτική Άμυνα, οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό τη Χαμάς, επιβεβαίωσε στο AFP πως πέθανε αφού εκτέθηκε σε «έντονο κρύο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξύπνησα και είδα πως το δέρμα του είχε γίνει μπλε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Άχμεντ Ρακίκ, ο πατέρας του παιδιού. «Έσπευσα στο νοσοκομείο Νάσερ, όμως είχε ήδη πεθάνει από το κρύο».

«Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ. Κατέληξα να κρατώ τον γιο μου τυλιγμένο σε ένα σάβανο», πρόσθεσε έξω από το νοσοκομείο, δακρυσμένος, έχοντας το παιδί του στην αγκαλιά του.

Ο θάνατος του βρέφους έλαβε χώρα μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Σάββατο τον παλαιστινιακό θύλακα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χιλιάδες σκηνές εκτοπισμένων στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή. Πέντε Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, σύμφωνα με Παλαιστίνιους διασώστες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: ΑΡ

«Ο χειμώνας έρχεται σε λίγες εβδομάδες και εμείς βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με βροχές και άνευ προηγουμένου κρύο», προειδοποίησε την Τρίτη ο Τζέιμς Έλντερ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Unicef, από τη Γενεύη.

Αυτήν τη στιγμή, ο υδράργυρος πέφτει περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την ημέρα ξεπερνά τους 20°C. Ωστόσο, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, η υγρασία, ο άνεμος και οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης καθιστούν την καθημερινότητα ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.

Σύμφωνα με την Unicef, περίπου 1,7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, σε έναν πληθυσμό περίπου 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων, ζουν σε σκηνές, σε πρόχειρα καταφύγια ή σε κατεστραμμένα κτίρια. Ένδεκα παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον περασμένο χειμώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: ΑΡ

ΑΠΕ ΜΠΕ