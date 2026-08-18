 Ο Γάλλος ΥΠΕΞ προανήγγειλε την απέλαση δύο ιρανών διπλωματών -«Θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες» - iefimerida.gr
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Ο Γάλλος ΥΠΕΞ προανήγγειλε την απέλαση δύο ιρανών διπλωματών -«Θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες»

Ζαν-Νοέλ Μπαρό
Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Γάλλος ΥΠΕΞ / Φωτογραφία: AP
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Η Γαλλία θα απελάσει δύο ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.

Η ανακοίνωση του Γάλλου ΥΠΕΞ

Τον προηγούμενο μήνα, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

AΠΕ-ΜΠΕ

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