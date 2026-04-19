Γάλλος ΥΠΕΞ: Οι δηλώσεις Τραμπ εναντίον του πάπα δεν είναι «αποδεκτές» - iefimerida.gr

Γάλλος ΥΠΕΞ: Οι δηλώσεις Τραμπ εναντίον του πάπα δεν είναι «αποδεκτές»

Ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό © AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Πάπα Λέοντα δεν είναι «αποδεκτές», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, στον απόηχο των επικρίσεων που έχει διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ποντίφικα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν τις κατανοώ και δεν πιστεύω πως είναι αποδεκτές, υπό την έννοια ότι η αποστολή του Ποντίφικα είναι να απευθύνει έκκληση για ειρήνη και για αδελφοσύνη σε όλα τα μέρη και σε όλες τις περιστάσεις», είπε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RadioJ.

Πυρά Τραμπ σε Πάπα

Έπειτα από μια παθιασμένη ομιλία του Πάπα Λέοντα κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 11η Απριλίου, ο Αμερικανός Πάπας βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Την περασμένη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, είχε χαρακτηρίσει επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Πάπα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

