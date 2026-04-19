Γάλλος ΥΠΕΞ: Οι δηλώσεις Τραμπ εναντίον του πάπα δεν είναι «αποδεκτές» - iefimerida.gr

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Πάπα Λέοντα δεν είναι «αποδεκτές», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, στον απόηχο των επικρίσεων που έχει διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ποντίφικα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν τις κατανοώ και δεν πιστεύω πως είναι αποδεκτές, υπό την έννοια ότι η αποστολή του Ποντίφικα είναι να απευθύνει έκκληση για ειρήνη και για αδελφοσύνη σε όλα τα μέρη και σε όλες τις περιστάσεις», είπε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RadioJ.

Πυρά Τραμπ σε Πάπα

Έπειτα από μια παθιασμένη ομιλία του Πάπα Λέοντα κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 11η Απριλίου, ο Αμερικανός Πάπας βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Την περασμένη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, είχε χαρακτηρίσει επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Πάπα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ