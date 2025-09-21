 Η προϋπόθεση της Γαλλίας για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη: Την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η προϋπόθεση της Γαλλίας για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη: Την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κοντινό
Φωτογραφία: Philippe Magoni, Pool via AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωσή τους «συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη. Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν πρεσβεία παλαιστίνη όμηροι χαμάς

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ