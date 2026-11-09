Ο σκοτεινός κόσμος των γαλλικών συμμοριών ναρκωτικών: Πώς στρατολογούν ανήλικους στη Μασσαλία και τους μετατρέπουν σε εκτελεστές - iefimerida.gr

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, τη Μασσαλία, οι ενεργές συμμορίες ναρκωτικών στρατολογούν όλο και περισσότερα παιδιά, δελεάζοντάς τα με χρήματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Έφηβοι που στρατολογήθηκαν για εμπόριο ναρκωτικών στη Μασσαλία, κατηγορήθηκαν για υπεξαίρεση χρημάτων και υπέστησαν συστηματικά βασανιστήρια. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας από αυτούς πέρασε σημείωμα σε πελάτισσα, οδηγώντας σε δραματική απόπειρα διαφυγής.

Η ισχυρή συμμορία «DG Mafia» εδραιώνει την κυριαρχία της στις φτωχές συνοικίες, εκμεταλλευόμενη την αύξηση της εισαγωγής κοκαΐνης. Χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει την επιρροή της και να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της.

Οι συμμορίες προσελκύουν νέους με υποσχέσεις για πολυτελή ζωή, ακριβά αυτοκίνητα και εύκολο χρήμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα για όσους εντάσσονται είναι η βία, οι δολοφονίες και, τελικά, η φυλακή ή ο θάνατος, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Οι συμμορίες χρησιμοποιούν πλέον τα social media για να στρατολογούν εφήβους από όλη τη Γαλλία, στοχεύοντας νέους με οικογενειακά προβλήματα. Η τραγική ιστορία του 15χρονου Ουγκό, που δολοφονήθηκε, αναδεικνύει την καταστροφική επίπτωση στις οικογένειες.

Αρχικά, τους αναθέτουν καθήκοντα όπως η πώληση ναρκωτικών και η διαχείριση χρημάτων, αλλά αργότερα τους χρησιμοποιούν για σοβαρά εγκλήματα, όπως απαγωγές, βασανιστήρια και δολοφονίες, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του BBC.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2022, όταν μια γυναίκα πήγε να αγοράσει ναρκωτικά σε μια κατοικημένη περιοχή της Μασσαλίας και, μαζί με αυτά, ένας έφηβος πωλητής τής έδωσε ένα κομμάτι χαρτί. Σε αυτό αναγραφόταν ένα μήνυμα: «Μας κρατούν αιχμάλωτους και χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε 15 ετών».

Από την εφηβική αφέλεια στον απόλυτο εφιάλτη

Οι συγκεκριμένοι έφηβοι, μαζί με δύο ακόμη αγόρια, ήρθαν αρχικά σε επαφή με μια συμμορία με σκοπό να κερδίσουν χρήματα, παρότι η δραστηριότητα ήταν παράνομη. Στον έναν ανατέθηκε η ευθύνη της διαχείρισης των χρημάτων, ενώ ο άλλος ανέλαβε την πώληση ναρκωτικών στους δρόμους των τοπικών συνοικιών.

Ωστόσο, αργότερα, οι αρχηγοί τούς κατηγόρησαν ότι υπεξαίρεσαν χρήματα από τα ταμεία της επιχείρησης. Για να τους τιμωρήσουν, άρχισαν να τους ξυλοκοπούν συστηματικά, σύμφωνα πάντα με το BBC. Τους βασάνιζαν και τους ανάγκαζαν να χορεύουν γυμνοί μπροστά σε κάμερα, προκειμένου να τους εκβιάζουν.

Μάλιστα, οι Αρχές ανακάλυψαν ότι ένα από τα αγόρια βιάστηκε από τα μέλη της συμμορίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες αφότου η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία, και οι δύο έφηβοι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Ο ένας κατάφερε να ξεφύγει, ενώ ο άλλος συνελήφθη από τους δράστες. Ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε, αλλά επέζησε. Έξι άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση καταδικάστηκαν σε αυστηρές ποινές από το δικαστήριο.

Στρατολογούν εκτελεστές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Παρότι το τουριστικό κέντρο της Μασσαλίας φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους, η κατάσταση είναι διαφορετική στις φτωχές συνοικίες της πόλης. Εκεί, οι συμμορίες ναρκωτικών ασκούν μεγάλη επιρροή.

Μία από τις ισχυρότερες συμμορίες της πόλης είναι η «DG Mafia». Η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία ισχυροποιήθηκε έπειτα από αιματηρές συγκρούσεις για τον έλεγχο των περιοχών, θεωρείται μία από τις πιο φοβερές εγκληματικές οργανώσεις της Γαλλίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρεται ότι από το 2023 η συμμορία άρχισε να προωθεί το όνομα και την επιρροή της ως εμπορικό σήμα, δημοσιεύοντας βίντεο και μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η αύξηση των εισαγωγών κοκαΐνης στη Γαλλία, καθώς και η επέκταση της διακίνησης κάνναβης και συνθετικών ναρκωτικών, έχουν επίσης ενισχύσει τις συμμορίες. Σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των χρηστών κοκαΐνης στη Γαλλία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 600.000 το 2017 σε σχεδόν 2 εκατομμύρια στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος αναφέρει ότι η διακίνηση ναρκωτικών αποφέρει ετήσιο τζίρο επτά δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη συμμετοχή 200.000 ανθρώπων.

Μόνο το 2025 περισσότερα από 10.000 παιδιά ενεπλάκησαν με κάποιον τρόπο στη διακίνηση ναρκωτικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η DG Mafia χρειάζεται περισσότερα μέλη για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Για τον λόγο αυτό, προσελκύει εφήβους από διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Η συμμορία έχει αρχίσει να τους χρησιμοποιεί όχι μόνο για την πώληση ναρκωτικών, αλλά και για απαγωγές, βασανιστήρια και δολοφονίες.

Η υπόσχεση μιας πολυτελούς ζωής που καταλήγει στη φυλακή ή στον θάνατο

Σύμφωνα με τον Καμίγ, 20 ετών, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει εγκαταλείψει τη συμμορία, οι νέοι δελεάζονται με υποσχέσεις για ακριβά αυτοκίνητα, ευρύχωρα διαμερίσματα, ναρκωτικά και ιερόδουλες.

«Καταλαβαίνουν την ψυχολογία σου. Σου δίνουν ό,τι θέλεις», δήλωσε.

Αφού λάβουν τέτοιου είδους παροχές, η αφοσίωση των νέων στη συμμορία αυξάνεται και, τελικά, γίνεται δύσκολο να αποχωρήσουν χωρίς να καταλήξουν στη φυλακή ή στον θάνατο.

Ο Άνταμ, ο οποίος κατηγορείται ότι εργαζόταν ως μέλος της ομάδας εκτελεστών της DG Mafia, βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες δολοφονίας. Όπως δήλωσε, κατάφερε να ανέλθει στα ανώτερα κλιμάκια της συμμορίας χάρη στην «αδίστακτη» συμπεριφορά και την αποφασιστικότητά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, απόπειρες δολοφονίας πραγματοποιούνταν ακόμη και σε πολυσύχναστους δρόμους και μέσα σε μποτιλιαρίσματα. Αν και θεωρεί σοβαρές τις κατηγορίες για δολοφονία, υποστηρίζει ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερες τύψεις, λέγοντας: «Αν δεν το είχα κάνει εγώ, θα το είχε κάνει κάποιος άλλος. Είμαι απλώς ένα τούβλο σε έναν μεγάλο τοίχο».

Ένας νεαρός άνδρας με το όνομα «Τζο», που συνδέεται με τη συμμορία, δήλωσε ότι κέρδιζε 3.000 ευρώ τον μήνα σε ηλικία μόλις 13 ετών. Σήμερα, στα 23 του, υποστηρίζει ότι κερδίζει από 5.000 έως 10.000 ευρώ τον μήνα.



Αγγελίες στρατολόγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι συμμορίες δημοσιεύουν αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη στρατολόγηση οδηγών, μεταφορέων και εκτελεστών. Ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούν ελκυστικές εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Στο παρελθόν, οι συμμορίες στρατολογούσαν κυρίως νέους από τις τοπικές περιοχές, όμως πλέον καλούν στη Μασσαλία και εφήβους από άλλες πόλεις. Η αστυνομία αναφέρει ότι, μετά την πανδημία του COVID, καθώς η πώληση ναρκωτικών στους δρόμους έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο στρατολόγησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Τιμπό Φοντέν, επικεφαλής της μονάδας οργανωμένου εγκλήματος της Γαλλίας, οι συμμορίες στοχοποιούν νέους που αντιμετωπίζουν δύσκολες οικογενειακές συνθήκες και δεν έχουν προηγούμενη εμπλοκή με την εγκληματικότητα. Λόγω της απειρίας τους, είναι πιθανό να συλληφθούν γρήγορα από την αστυνομία.

Από το 2024, περίπου 1.000 άτομα που συνδέονται με την DG Mafia έχουν συλληφθεί, ενώ 600 βρίσκονται στη φυλακή. Ωστόσο, η αστυνομία αναφέρει ότι η μάχη κατά της συμμορίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.



Μητέρα βιώνει τον πόνο της δολοφονίας του γιου της

Η Καρίν Μπρουάρ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων της βίας των συμμοριών στη Μασσαλία στις οικογένειες. Ο γιος της, Ουγκό, έφυγε από το σπίτι σε ηλικία 15 ετών, έπειτα από έναν καβγά με την οικογένειά του. Τρεις ημέρες αργότερα, η αστυνομία τον εντόπισε στη Μασσαλία, περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, έχοντας στην κατοχή του κάνναβη και χρήματα.

Το 2023, ο Ουγκό ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να επιστρέψει ξανά στον Νότο, λέγοντας ότι είχε βρει δουλειά για τις διακοπές σε ένα εστιατόριο κοντά στη Μασσαλία. Τηλεφωνούσε τακτικά στη μητέρα του και της έλεγε ότι όλα πήγαιναν καλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τρεις εβδομάδες αργότερα, ένας γιατρός τηλεφώνησε στην Καρίν. Η ίδια θυμάται τα λόγια του: «Ο γιος σας έφτασε εδώ χθες το βράδυ. Έχει τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι».

Η αστυνομία υποψιάζεται ότι ο Ουγκό μεταφέρθηκε για νοσηλεία από μια περιοχή που ελεγχόταν από συμμορία και ότι ενδέχεται να είχε σχέση με κάποια εγκληματική ομάδα. Το εστιατόριο στο οποίο ισχυριζόταν ότι εργαζόταν υπήρχε πράγματι, ωστόσο ο ίδιος δεν είχε προσληφθεί.

Σύμφωνα με την Καρίν, οι συμμορίες καταστρέφουν όχι μόνο τις οικογένειες, αλλά και τις ζωές των μικρότερων αδελφών και των παππούδων και γιαγιάδων. Απευθυνόμενη στους αρχηγούς των συμμοριών που στρατολογούν παιδιά, δήλωσε: «Καταστρέφουν οικογένειες. Αλλά δεν πιστεύω ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά καρδιά».

Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει πλέον εξελιχθεί σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Προκαλεί τροχαία ατυχήματα, ενδοοικογενειακή βία, κατάθλιψη, αυτοκτονίες, καθώς και περισσότερους από 700 θανάτους ετησίως λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στρεβλώνει την οικονομία. Η απομάκρυνση των παιδιών από τα δίχτυα των συμμοριών, οι οποίες τα παρασύρουν στην εγκληματικότητα υποσχόμενες γρήγορο χρήμα στους δρόμους της Μασσαλίας, έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Γαλλία.