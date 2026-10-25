Γαλλία: Επίσημα υποψήφια για την προεδρία η Μαρίν Λε Πεν -«Θα σχηματίσω κυβέρνηση με τον Ζορντάν Μπαρντελά πρωθυπουργό» - iefimerida.gr

Η Μαρίν Λεπέν, ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε την εκστρατεία της από την Ορλεάνη, συνδέοντάς την με την Ιωάννα της Λωραίνης. Υποσχέθηκε αποκατάσταση της ασφάλειας με πολιτική «μηδενικής ανοχής» στην αστυνόμευση, θέτοντας την τάξη ως πρώτο καθήκον του κράτους.

Οι δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν να προηγείται με 32% έναντι 17% του Ζαν-Λικ Μελανσόν, με τις πρόσφατες αναταραχές να την ενισχύουν. Η ίδια μεταδίδει μήνυμα αισιοδοξίας, μιλώντας για εθνική «Αναγέννηση» και ένα ισχυρότερο μέλλον.

Στο μεταναστευτικό δεσμεύτηκε για επαναφορά συνοριακών ελέγχων και αυτόματες απελάσεις. Οικονομικά, υποσχέθηκε μείωση δαπανών και φορολογίας επιχειρήσεων, στηρίζοντας τη βιομηχανία και απορρίπτοντας την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά επανεξελέγη πρόεδρος του κόμματος και παρουσιάστηκε ως επιλογή της για πρωθυπουργός. Στην Ευρώπη, απέκλεισε την έξοδο από την ΕΕ αλλά δεσμεύτηκε να θέσει τα γαλλικά συμφέροντα πάνω από τις Βρυξέλλες.

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ξεκίνησε επίσημα την προεκλογική της εκστρατεία την Κυριακή, υποσχόμενη να αποκαταστήσει την τάξη και την εθνική εμπιστοσύνη.

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Καθώς η Γαλλία διανύει μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους των τελευταίων ετών, η Λεπέν παρουσιάζει τον εαυτό της ως το καταλληλότερο πρόσωπο για να διαχειριστεί αυτό που περιέγραψε ως κλιμακούμενες οικονομικές, κοινωνικές και κρίσεις ασφαλείας.

«Δεν ζούμε το τέλος του κόσμου, αλλά το τέλος ενός κόσμου, του δικού τους κόσμου», δήλωσε αναφερόμενη στους πολιτικούς της αντιπάλους.

Η Λεπέν επέλεξε να εκφωνήσει την πρώτη προεκλογική της ομιλία στην Ορλεάνη, την πόλη που συνδέεται με την Ιωάννα της Λωραίνης, την ηρωίδα πολεμίστρια του 15ου αιώνα, την οποία οι εθνικιστές τιμούν ως σύμβολο πατριωτισμού και εθνικής κυριαρχίας.

Απευθυνόμενη σε ένα πλήθος υποστηρικτών που την επευφημούσαν, υποσχέθηκε την εφαρμογή πολιτικής «μηδενικής ανοχής» στην αστυνόμευση και δήλωσε ότι η αποκατάσταση της ασφάλειας αποτελεί το πρώτο καθήκον του κράτους.

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Πρώτη στις δημοσκοπήσεις

Η αναταραχή στους δρόμους ενίσχυσε τη θέση της Λεπέν, ενώ δημοσκόπηση της Κυριακής της δίνει ποσοστό νίκης 32%, πολύ μπροστά από τον δεύτερο αντίπαλό της, τον ηγέτη της ακροαριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος συγκεντρώνει 17%.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν θα επικρατούσε εύκολα του Μελανσόν σε έναν δεύτερο γύρο των εκλογών, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στις αρχές Μαΐου.

Επιδιώκοντας να μεταδώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, η Λεπέν μίλησε για εθνική «Αναγέννηση». Δήλωσε ότι η Γαλλία διανύει μια περίοδο αναταραχής, αλλά θα μπορούσε να αναδυθεί ισχυρότερη, εφόσον υιοθετήσει το όραμά της για ασφάλεια, ευημερία και ανανέωση.

«Λέμε: “Τα πράγματα ήταν καλά πριν, αύριο θα είναι καλύτερα!”», δήλωσε.

Τι ανακοίνωσε κατά την ομιλία της

Η Λεπέν υποσχέθηκε να ακολουθήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, δεσμευόμενη να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, να προχωρά στην αυτόματη απέλαση αλλοδαπών που διαπράττουν εγκλήματα και να καταπολεμήσει τις συμμορίες και τους εμπόρους ναρκωτικών.

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Η ίδια ενδέχεται να αναγκαστεί να διεξαγάγει την προεκλογική της εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι στον αστράγαλο, μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στον τομέα της οικονομίας, η Λεπέν δεσμεύτηκε να συγκρατήσει τις δημόσιες δαπάνες, να μειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να στηρίξει τη βιομηχανία, την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Επανεξελέγη πρόεδρος του κόμματος ο Ζορντάν Μπαρντελά

Το συνέδριο είχε σχεδιαστεί με στόχο να αναδείξει την ενότητα στην ηγεσία του κόμματος Εθνικός Συναγερμός. Ο Ζορντάν Μπαρντελά επανεξελέγη πρόεδρος του κόμματος με 99%.

«Θα σχηματίσω κυβέρνηση με τον Ζορντάν Μπαρντελά πρωθυπουργό» τόνισε η Λε Πεν.

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«Το μέλλον μας ανήκει»

Η Λεπέν έχει περάσει περισσότερο από μία δεκαετία προσπαθώντας να μεταμορφώσει το κόμμα που κληρονόμησε από τον πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, το 2011, επιδιώκοντας να εξομαλύνει την εικόνα του και να διευρύνει την απήχησή του πέρα από την παραδοσιακή εκλογική βάση του, η οποία στηρίζεται κυρίως στην αντίθεση στη μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Λεπέν δεν υποστήριξε την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωσε, ωστόσο, ότι θα περιόριζε την επιρροή των Βρυξελλών, θα αποκαθιστούσε τον εθνικό έλεγχο στα σύνορα και στη νομοθεσία και θα έθετε τα γαλλικά συμφέροντα πάνω από όλα, μεταξύ άλλων αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε ξένους πολέμους.

«Το μέλλον μας ανήκει», δήλωσε προτού κατέβει να αγκαλιάσει το πλήθος των υποστηρικτών της, που κυμάτιζαν σημαίες και έψαλλαν τον εθνικό ύμνο.