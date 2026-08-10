Γαλλία: Προβληματίζουν ξηρασία και καύσωνες -Σχεδόν στο 70% της χώρας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού στη χρήση νερού - iefimerida.gr

Σε «πονοκέφαλο» έχουν εξελιχθεί για τη Γαλλία η ξηρασία και τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τη χώρα, με αποτέλεσμα να έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού στη χρήση του νερού.

«Την ώρα που η Γαλλία διανύει μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο ξηρασίας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να επιτείνουν την πίεση στους υδάτινους πόρους» και «σχεδόν το 70% της γαλλικής επικράτειας υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση του νερού», διευκρίνισε το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την 9η Αυγούστου, 99 νομοί, ήτοι το σύνολο της γαλλικής μητροπολιτικής επικράτειας, βρίσκονταν τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής. Μεταξύ αυτών, 67 νομοί κηρύχθηκαν σε κατάσταση κρίσης, το υψηλότερο επίπεδο, και 21 σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης.

Χρήση νερού μόνο για τα απαραίτητα

Στο επίπεδο κρίσης, το νερό προορίζεται για χρήσεις που αποτελούν προτεραιότητα: υγεία, πολιτική ασφάλεια, πόσιμο νερό, δημόσια υγιεινή.

Στα επίπεδα συναγερμού και στα αυξημένα επίπεδα επιτήρησης, επιβάλλονται περιορισμοί στο πότισμα των κήπων και των χώρων πρασίνου, στο γέμισμα πισίνων, στο πλύσιμο των αυτοκινήτων και στην άρδευση των καλλιεργειών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνάντηση την Τετάρτη για την ξηρασία

Την Τετάρτη, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπού, αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη της Επιτροπής Υδρολογικής Πρόβλεψης και Παρακολούθησης (CASH), καθώς και με νομάρχες, για να συζητήσουν τις προκλήσεις της ξηρασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ