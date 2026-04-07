Γαλλία: Τρένο συγκρούστηκε με στρατιωτικό όχημα στο Πα-ντε-Καλαί -Τουλάχιστον ένας νεκρός, 27 τραυματίες - iefimerida.gr

Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στη βόρεια Γαλλία, κοντά στην πόλη Nœux-les-Mines, στην περιοχή Πα-ντε-Καλαί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Περιγραφή του σιδηροδρομικού ατυχήματος στη βόρεια Γαλλία, με σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας και στρατιωτικού οχήματος, και τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών και του μηχανοδηγού.

Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Μπετίν και Λανς, με σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε άλλες γραμμές, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης για λόγους ασφαλείας.

Άφιξη του υπουργού Μεταφορών και του διευθύνοντος συμβούλου της SNCF στο σημείο του ατυχήματος για αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης, εξετάζοντας ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή τεχνικής βλάβης, και αναμένουν επίσημες ανακοινώσεις, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία.

Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με βαρύ όχημα στρατιωτικής φάλαγγας, που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό του γαλλικού στρατού ξηράς, σε διάβαση ισόπεδης διέλευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 τοπική ώρα στη γραμμή που συνδέει την Μπετίν με τη Λανς, με γαλλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 27 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές το δυστύχημα συνέβη σε φυλασσόμενη διάβαση, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης.

243 επιβάτες στο τρένο - Νεκρός ο μηχανοδηγός

Στο τρένο υψηλής ταχύτητας επέβαιναν 243 . Νεκρός φέρεται να είναι ο μηχανοδηγός, που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του μετά τη σύγκρουση.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μπετίν και Λανς έχει διακοπεί τουλάχιστον έως το τέλος της ημέρας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις καταγράφονται και σε άλλες γραμμές της περιοχής, όπως οι συνδέσεις Λιλ–Μπετίν, Λιλ–Λανς και Λιλ–Ντουαί.

Όπως ανακοίνωσαν οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι (SNCF), η ηλεκτροδότηση του δικτύου διακόπηκε για λόγους ασφαλείας μετά το ατύχημα, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις μετακινήσεις.

Στο σημείο ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας﻿

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της SNCF, Ζαν Καστέξ, προκειμένου να αξιολογήσουν από κοντά την κατάσταση.

Άγνωστα ακόμη τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης﻿

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή τεχνικής βλάβης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ατυχήματα σε διάβαση στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.