 Γαλλία: Tα έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι ζουν με ένα κατοικίδιο ζώο
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Γαλλία: Tα έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι ζουν με ένα κατοικίδιο ζώο

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
ζώα συντροφιάς
© Shutterstock

Έξι στα δέκα γαλλικά νοικοκυριά δηλώνουν ότι ζουν με ένα κατοικίδιο ζώο, με καταμετρημένα 10 εκατομμύρια σκυλιά και 17 εκατομμύρια γατιά.

Με αυτά τα ποσοστά η βιομηχανία τροφίμων για κατοικίδια ζώα στη Γαλλία δείχνει προσοδοφόρα. Η αμερικανική εταιρεία Mars (Pedigree, Wiskas, Sheba) ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια 60 εκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιο της στην Αλσατία μετά τη διαπίστωση ότι ο τζίρος της ανάμεσα στο 2022 και το 2025 σημείωσε αύξηση της τάξης του 22%.

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Σύμφωνα με το βαρόμετρο FACCO-ODOXA 2025-2026, η Γαλλία αριθμεί συνολικά 73,4 εκατομμύρια κατοικίδια ζώα. Ειδικότερα, το 60% των Γάλλων δηλώνει ότι έχει τουλάχιστον ένα κατοικίδιο, ενώ το 54% διαθέτει σκύλο ή γάτα. Οι γάτες εμφανίζονται ως η δημοφιλέστερη επιλογή μεταξύ των δύο βασικών κατηγοριών, καθώς το 39% των κατοίκων έχει τουλάχιστον μία γάτα, έναντι 28% που δηλώνει ότι έχει σκύλο.

Τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν ότι η παρουσία ενός κατοικίδιου δεν αποτελεί μια περιθωριακή επιλογή, αλλά μια συνήθεια που αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Παράλληλα, η κατοχή ζώου διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για παράδειγμα, η παρουσία σκύλων είναι εντονότερη σε αγροτικές περιοχές και μικρότερες πόλεις σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

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