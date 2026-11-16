Γαλλία: Tα έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι ζουν με ένα κατοικίδιο ζώο

Έξι στα δέκα γαλλικά νοικοκυριά δηλώνουν ότι ζουν με ένα κατοικίδιο ζώο, με καταμετρημένα 10 εκατομμύρια σκυλιά και 17 εκατομμύρια γατιά.

Με αυτά τα ποσοστά η βιομηχανία τροφίμων για κατοικίδια ζώα στη Γαλλία δείχνει προσοδοφόρα. Η αμερικανική εταιρεία Mars (Pedigree, Wiskas, Sheba) ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια 60 εκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιο της στην Αλσατία μετά τη διαπίστωση ότι ο τζίρος της ανάμεσα στο 2022 και το 2025 σημείωσε αύξηση της τάξης του 22%.

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Σύμφωνα με το βαρόμετρο FACCO-ODOXA 2025-2026, η Γαλλία αριθμεί συνολικά 73,4 εκατομμύρια κατοικίδια ζώα. Ειδικότερα, το 60% των Γάλλων δηλώνει ότι έχει τουλάχιστον ένα κατοικίδιο, ενώ το 54% διαθέτει σκύλο ή γάτα. Οι γάτες εμφανίζονται ως η δημοφιλέστερη επιλογή μεταξύ των δύο βασικών κατηγοριών, καθώς το 39% των κατοίκων έχει τουλάχιστον μία γάτα, έναντι 28% που δηλώνει ότι έχει σκύλο.

Τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν ότι η παρουσία ενός κατοικίδιου δεν αποτελεί μια περιθωριακή επιλογή, αλλά μια συνήθεια που αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Παράλληλα, η κατοχή ζώου διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για παράδειγμα, η παρουσία σκύλων είναι εντονότερη σε αγροτικές περιοχές και μικρότερες πόλεις σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.