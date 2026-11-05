Γαλλία: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής για τη σύνοδο των G7 -Οι μαζικές διαδηλώσεις αναγκάζουν το Παρίσι να αλλάξει τοποθεσία - iefimerida.gr

Η Γαλλία αλλάζει την τελευταία στιγμή τον σχεδιασμό της για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7.

H διοργάνωση επηρεάστηκε ιδιαίτερα εξαιτίας των μαζικών διαδηλώσεων που έχουν ανακοινωθεί σε όλη τη χώρα. Η απόφαση έγινε γνωστή την Πέμπτη, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες και ηλεκτρονική αλληλογραφία που επικαλείται το Reuters.

Η συνάντηση, η δεύτερη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7, ήταν προγραμματισμένη για τις 9 και 10 Νοεμβρίου στη Μασσαλία. Ωστόσο, οι αντιπροσωπείες ενημερώθηκαν την Τετάρτη ότι το ραντεβού των υπουργών μεταφέρεται τελικά στη γαλλική πρωτεύουσα.

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Στο Παρίσι η σύνοδος υπό το βάρος των κινητοποιήσεων

Σε μήνυμα προς τις αντιπροσωπείες, οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Παρίσι, επικαλούμενοι κυρίως πρακτικές και επιχειρησιακές δυσκολίες.

Όπως εξηγείται στην ενημέρωση, η ταυτόχρονη διοργάνωση της συνόδου της G7 και του Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, μέσα σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα, απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση προσωπικού και εξοπλισμού, αλλά και αυξημένες ανάγκες σε θέματα ασφάλειας, διαμονής και μεταφοράς των ξένων αποστολών.

Η αλλαγή έρχεται ενώ οι γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με αυξημένες απαιτήσεις εδώ και περίπου δύο μήνες. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο έχουν αποκτήσει ευρύτερη διάσταση, προκαλώντας διαδοχικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αιφνιδιασμός για τις αντιπροσωπείες με πλήγμα στην εικόνα της Γαλλίας

Η απόφαση προκάλεσε αναστάτωση στις συμμετέχουσες αποστολές, καθώς ορισμένες είχαν ήδη μεταβεί στη Μασσαλία, ενώ άλλοι αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στην πόλη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Στη σύνοδο αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για μια διοργάνωση που βρίσκεται υπό προετοιμασία εδώ και μήνες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ασυνήθιστη την αλλαγή της έδρας μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξή της, όπως σχολίασαν διπλωματικές πηγές.

Διπλωματικές πηγές περιέγραψαν στο Reuters την εξέλιξη ως ιδιαίτερα χαοτική, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι χειρισμοί της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να αφήσουν αρνητικό αποτύπωμα στη διεθνή εικόνα της Γαλλίας.