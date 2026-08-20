Γαλλία: Ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλικσμάν ρίχνεται στη μάχη για την προεδρία -Απέναντι σε Λεπέν και Μελανσόν - iefimerida.gr

Ο Γάλλος σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν ετοιμάζεται να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, μπαίνοντας πλέον και επισήμως στη μάχη για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γκλικσμάν αντιμετωπίζει τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, με τον οποίο έχει βασικές διαφωνίες σε θέματα όπως το ΝΑΤΟ και το συνταξιοδοτικό, φιλοδοξώντας να προσελκύσει μετριοπαθείς ψηφοφόρους που απορρίπτουν τα πολιτικά άκρα.

Η υποψηφιότητά του εξαρτάται από την ευρύτερη συμμαχία της Κεντροαριστεράς, καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα συζητά προκριματικές εκλογές με πιθανούς αντιπάλους, ενώ προσωπικότητες όπως ο Ολάντ και ο Καζνέβ ενδέχεται να κινηθούν αυτόνομα.

Οι Οικολόγοι παραμένουν διχασμένοι, με μια πτέρυγα να προτιμά τη συμμαχία με τον Γκλικσμάν και μια άλλη να επιθυμεί διάλογο με τον ριζοσπάστη Μελανσόν, καθιστώντας αβέβαιη τη στρατηγική τους για τις προεδρικές εκλογές.

Η πολυδιάσπαση της Αριστεράς αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο, καθώς το εκλογικό σύστημα των δύο γύρων μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε υποψήφιο εάν οι ψήφοι του χώρου του μοιραστούν, θέτοντας σε κίνδυνο την πορεία του Γκλικσμάν.

Ο Γκλικσμάν, επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος Place Publique, αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης. Η υποψηφιότητά του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική Αριστερά παραμένει βαθιά διαιρεμένη, ενώ η κούρσα για το Ελιζέ έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή.

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Παρότι δεν είναι μέλος του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), ο Γκλικσμάν κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατικής και φιλοευρωπαϊκής Αριστεράς και επιχειρεί να εκφράσει τους ψηφοφόρους που αναζητούν μια εναλλακτική τόσο απέναντι στην Ακροδεξιά όσο και στην πιο ριζοσπαστική πτέρυγα της Αριστεράς.

Το μεγάλο στοίχημα απέναντι σε Λεπέν και Μελανσόν

Ο Γκλικσμάν θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη εκλογική εξίσωση. Στο δεξιό άκρο του πολιτικού σκηνικού της Γαλλίας βρίσκεται η Μαρίν Λεπέν, ενώ από την Αριστερά ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία.

Οι δύο άνδρες εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές γραμμές.

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Ο Γκλικσμάν τάσσεται υπέρ της συμμετοχής της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Μελανσόν την απορρίπτει. Διαφορετικές είναι και οι θέσεις τους για το συνταξιοδοτικό: ο Μελανσόν έχει δεσμευτεί για μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη, ενώ ο Γκλικσμάν υποστηρίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να παραμένουν περισσότερο στην αγορά εργασίας και τάσσεται υπέρ ενός συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη το προσδόκιμο ζωής και τις συνθήκες εργασίας.

Ο επικεφαλής του Place Publique φιλοδοξεί να προσελκύσει κυρίως πρώην ψηφοφόρους των Σοσιαλιστών και του Εμανουέλ Μακρόν, παρουσιάζοντας μια πιο μετριοπαθή, φιλοευρωπαϊκή και κοινωνικά προσανατολισμένη πρόταση.

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Η δυναμική του ενισχύθηκε σημαντικά μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όταν η λίστα που συνδέθηκε με τον Γκλικσμάν κατέγραψε ισχυρή επίδοση και κατέλαβε την τρίτη θέση στη Γαλλία.

Ωστόσο, η απόσταση από τη Λεπέν παραμένει σημαντική στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ενώ ο Γκλικσμάν θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει τον Μελανσόν και άλλους υποψηφίους του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ.

Η μάχη για την ενότητα της Αριστεράς

Παράλληλα με την εκλογική μάχη, ο Γκλικσμάν βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας της γαλλικής Κεντροαριστεράς.

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Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει συζητήσει τη διεξαγωγή προκριματικής διαδικασίας, στην οποία έχουν εμφανιστεί ονόματα όπως η Σεγκολέν Ρουαγιάλ και ο βουλευτής Φιλίπ Μπρεν, ενώ ο επικεφαλής του PS Ολιβιέ Φορ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι επίσης υποψήφιος.

Την ίδια στιγμή, προσωπικότητες όπως ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να κινηθούν ανεξάρτητα από την κομματική διαδικασία.

Για τον Γκλικσμάν, η εξασφάλιση της στήριξης του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα. Το PS παραμένει η μεγαλύτερη οργανωμένη δύναμη της γαλλικής Κεντροαριστεράς, αν και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει εσωτερικές συγκρούσεις και δυσκολεύεται να ανακτήσει την παλιά του εκλογική επιρροή.

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Διχασμένοι και οι Οικολόγοι

Το πρόβλημα της πολυδιάσπασης δεν περιορίζεται όμως στους Σοσιαλιστές.

Οι Γάλλοι Οικολόγοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κρίσιμο δίλημμα: θα κινηθούν προς τον Μελανσόν και τη ριζοσπαστική Αριστερά ή θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν μια ευρύτερη συμμαχία με τους Σοσιαλιστές και τον Γκλικσμάν;

Η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, επιχείρησε να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τα κόμματα της Αριστεράς, προτείνοντας διμερείς συναντήσεις. Η πρωτοβουλία της, ωστόσο, ανέδειξε τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές στο εσωτερικό του κόμματος.

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Μία πτέρυγα τάσσεται υπέρ μιας πιο μεταρρυθμιστικής, φιλοευρωπαϊκής και σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς, που θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Γκλικσμάν.

Άλλη πτέρυγα επιθυμεί διάλογο με τον Μελανσόν και την «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France Insoumise -LFI).

Ο πρώην υποψήφιος των Οικολόγων, Γιανίκ Ζαντό, έχει ήδη πάρει σαφείς αποστάσεις από τη LFI και τάσσεται υπέρ μιας νέας συμμαχίας γύρω από την «κοινωνική οικολογία». Την ίδια ώρα, στελέχη όπως η Σαντρίν Ρουσό πιέζουν για άνοιγμα διαλόγου με τον Μελανσόν.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κόμμα που δυσκολεύεται να αποφασίσει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει στις προεδρικές εκλογές.

Το γαλλικό εκλογικό σύστημα και ο κίνδυνος του κατακερματισμού

Η μάχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του τρόπου με τον οποίο εκλέγεται ο Γάλλος πρόεδρος.

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Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από 50% στον πρώτο γύρο, οι δύο πρώτοι περνούν στον δεύτερο γύρο.

Αυτό σημαίνει ότι η πολυδιάσπαση της Αριστεράς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ακόμη και ένας υποψήφιος με σημαντική εκλογική βάση μπορεί να αποκλειστεί από τον δεύτερο γύρο εάν οι ψήφοι του χώρου μοιραστούν σε πολλές υποψηφιότητες.

Ο Γκλικσμάν επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον υποψήφιο που θα μπορούσε να ενώσει τους σοσιαλιστές, τους φιλοευρωπαίους οικολόγους και τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους που απομακρύνθηκαν από τον Μακρόν.

Το μεγάλο ερώτημα για τον ίδιο είναι αν θα καταφέρει να μετατρέψει τη δυναμική που απέκτησε στις ευρωεκλογές σε πραγματική προεδρική δυναμική.

Γιατί, για να αλώσει το Ελιζέ, ο Γκλικσμάν δεν χρειάζεται απλώς να κερδίσει τη μάχη της Κεντροαριστεράς. Θα πρέπει πρώτα να επιβιώσει από τον κατακερματισμό της γαλλικής Αριστεράς και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τη Λεπέν σε μια προεδρική αναμέτρηση που ήδη προμηνύεται ιδιαίτερα σκληρή.