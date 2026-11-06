Τροχαίο-σοκ με σχολικό λεωφορείο στη Γαλλία -Σκοτώθηκαν 7χρονο παιδί και ένας 18χρονος - iefimerida.gr

Μια 7χρονη και ένας 18χρονος έχασαν τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Γαλλία.



Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, «ακόμα περίπου 20 τραυματίες είναι σε σχετικά σοβαρή κατάσταση».

Ο υπουργός Μεταφορών διευκρίνισε ότι το λεωφορείο εκτελούσε «δρομολόγιο μεταξύ Λυών και Μπουρ-εν-Μπρες για λογαριασμό της περιφέρειας». Προσθέτει ότι το όχημα αυτό δεν εκτελούσε «αποκλειστικά σχολικά δρομολόγια», αλλά ότι υπήρχαν «πολλοί μαθητές στο εσωτερικό του», δηλώνοντας ότι δεν έχει «περισσότερες πληροφορίες» να δώσει σχετικά με το ατύχημα αυτό σε αυτό το στάδιο.

Πώς έγινε το τροχαίο με σχολικό στη Γαλλία

Το υπεραστικό λεωφορείο, που μετέφερε ενήλικες και περίπου 15 μαθητές, εξετράπη σήμερα της πορείας του. Το τροχαίο έγινε περίπου στις 7 το πρωί τοπική ώρα, όταν, το λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στο σχολείο τους, βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε δέντρα και έγειρε σε ένα μικρού βάθους χαντάκι.



Στο λεωφορείο επέβαιναν 43 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 15 ανηλίκων που πήγαιναν στο σχολείο, σύμφωνα με την εισαγγελία.



Ο οδηγός που νοσηλεύεται δεν έχει ακόμη ανακριθεί, σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για θανάτους από τροχαίο.