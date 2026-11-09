 Γαλλία-προεδρικές εκλογές: Η Μαρίν Λεπέν σταθερό φαβορί στις δημοσκοπήσεις - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία-προεδρικές εκλογές: Η Μαρίν Λεπέν σταθερό φαβορί στις δημοσκοπήσεις

Η Μαρίν Λε Πεν
Η Μαρίν Λε Πεν / Φωτογραφία AP Teresa Suarez
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ακροδεξιά ηγέτης στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, έχει εδραιώσει το προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου των προεδρικών εκλογών του επόμενου χρόνου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Λεπέν φέρεται να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό από 34% μέχρι 36% με βάση τα σενάρια που εξέτασε η εταιρεία Toluna Harris σε δημοσκόπηση που διενήργησε από τις 3 ως τις 5 Νοεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ανάλογη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα της έδινε ποσοστό 35% με 37%.

Δεύτερος με διαφορά ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν - Εντείνεται η πόλωση

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς "Ανυπότακτη Γαλλία", φέρεται να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο των εκλογών και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν με 18% ή 19%.

Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στο τέλος της, ο αντιδημοφιλής πλέον πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια αδύναμη οικονομία δημιουργώντας έτσι χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα.

Ο Μελανσόν έχει ήδη υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία --2012, 2017 και 2022--, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια σε αυτές τις τρεις εκλογές και ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022 από τον Μακρόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία γαλλικές εκλογές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ