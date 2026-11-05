Πεδίο μάχης ξανά η Γαλλία: Φωτιές σε αυτοκίνητα, δακρυγόνα και συλλήψεις -Τουλάχιστον 6 τραυματίες [βίντεο και εικόνες] - iefimerida.gr

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, σχεδόν 600.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας την Πέμπτη, με σφοδρές συγκρούσεις να σημειώνονται μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.

Μια μέρα νωρίτερα, η Εθνοσυνέλευση απέρριψε το πρώτο μέρος του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2027. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μια σειρά μέτρων λιτότητας, στο πλαίσιο της σοβαρής κρίσης χρέους και του δημόσιου ελλείμματος.

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Διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με αίτημα την αύξηση των μισθών και σε ένδειξη υποστήριξης προς το κίνημα διαμαρτυρίας των μαθητών λυκείου, στο Παρίσι, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 (Φωτογραφία: AP/Teresa Suarez)



Παράλληλα, τα μεγάλα συνδικάτα άσκησαν δριμεία κριτική στον προϋπολογισμό σε ανακοίνωσή τους την Πέμπτη, υποστήριξαν ότι αυτός «επιδεινώνει την κατάσταση, στοχεύοντας τους πιο ευάλωτους και τους ασθενείς, παγώνοντας τις κοινωνικές παροχές και υπονομεύοντας τον προστατευτικό ρόλο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης».

(AP Photo/Teresa Suarez)

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Ύστερα από περισσότερο από έναν μήνα έντονων και επαναλαμβανόμενων κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη Γαλλία, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν ξανά τους δρόμους του Παρισιού, της Λιόν, της Μασσαλίας και άλλων πόλεων της χώρας.

Διαδηλωτές κρατούν πανό με το σύνθημα «Φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων με 2% = χρηματοδότηση της εκπαίδευσης», κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με αίτημα την αύξηση των μισθών και σε ένδειξη υποστήριξης προς το κίνημα διαμαρτυρίας των μαθητών λυκείου, στο Παρίσι (Φωτογραφία: AP/Teresa Suarez)

Κουκουλοφόροι καίνε αυτοκίνητα στη Ναντ - Αναφορές για φωτιά σε λύκειο στην Τουλούζ

Στη Λιόν αστυνομικοί κυνηγούν ομάδες κουκουλοφόρων που καίνε αυτοκίνητα και στη Ναντ ομάδες διαδηλωτών πετούν καπνογόνα στους αστυνομικούς.

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Ακόμη, ταραξίες έβαλαν φωτιά σε επαγγελματικό λύκειο στην Τουλούζ.

Σε εξέλιξη επεισόδια στο Παρίσι

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα επεισόδια στην Πλατεία του Έθνους, με τους αστυνομικούς να στήνουν φράγμα απέναντι σε εκατοντάδες διαδηλωτές που πετούν αντικείμενα προς το μέρος τους. Πρόκειται για νεαρούς που, σύμφωνα με τον απεσταλμένο ρεπόρτερ του Mega, πετούν γυάλινα μπουκάλια και η αστυνομία απαντά με βομβίδες κρότου-λάμψης. Επί ποδός βρίσκονται πάνω από 70.000 αστυνομικοί.

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Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ



Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η ατμόσφαιρα στην Πλατεία της Δημοκρατίας (Place de la République) στο Παρίσι -από όπου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η πορεία της Πέμπτης νωρίς το απόγευμα- ήταν ευχάριστη και χαλαρή.

(AP Photo/Jeffrey Schaeffer)

Στο ίδιο σημείο, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στις 17 Οκτωβρίου, είχαν σημειωθεί συγκρούσεις μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας, ενώ είχαν καταγραφεί και περιστατικά λεηλασιών.

Τουλάχιστον έξι τραυματίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τους περισσότερους να φέρουν τραύματα στο κεφάλι, κατά τις συγκρούσεις με την αστυνομία.