Γαλλία: Πατέρας κρατούσε τον 9χρονο γιο του κλειδωμένο σε βαν ανάμεσα σε σκουπίδια - iefimerida.gr

Μία φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου έγινε γνωστή στη Γαλλία, με έναν άνδρα να κρατά αιχμάλωτο το ίδιο του το παιδί για πάνω από ένα χρόνο μέσα σε ένα βαν.

Το 9 χρονών αγόρι, σύμφωνα με την Sun, εντοπίστηκε τη Δευτέρα ανάμεσα σε σκουπίδια και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, υποσιτισμένο και με δυσκολία στο βάδισμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εξοργιστικό της υπόθεσης είναι πως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας του που συνελήφθη, είπε ότι τον κρατούσε κλειδωμένο μόνο και μόνο επειδή δεν τον ήθελε η σύντροφός του.

Η σύντροφός του ήθελε να το στείλει σε δομή

Είχε αφήσει το παιδί άπλυτο από το 2024, ενώ οι αστυνομικοί το βρήκαν γυμνό κάτω από μία κουβέρτα, μετά από αναφορές γειτόνων που άκουσαν τις φωνές του μέσα από το βαν.

Το παιδί φέρεται να είπε ότι ο πατέρας του δεν τον άφηνε να βγει ούτε για τουαλέτα, αναγκάζοντάς τον να κάνει την ανάγκη του σε μπουκάλια και σακούλες.

Ο δράστης είπε ότι η σύντροφός του, του ζητούσε να διώξει το παιδί από το σπίτι και να το στείλει σε δομή, αλλά αυτός προτίμησε να το κλειδώσει στο βαν. Οι γιατροί που το εξέτασαν δεν εντόπισαν ψυχιατρικά προβλήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ τα άλλα δύο παιδιά του, κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών, τέθηκαν υπό την προστασία των αρχών.