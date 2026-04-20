Γαλλία: Ο Έλον Μασκ καλείται σε δικαστήριο στο Παρίσι για έρευνα στην υπόθεση της X - iefimerida.gr

Σε νέα φάση περνά η έρευνα των γαλλικών Αρχών για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, καθώς ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της, Έλον Μασκ, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Παρίσι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι γαλλικές αρχές κάλεσαν τον Έλον Μασκ για εθελοντική ανάκριση σχετικά με έρευνα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, διερευνώντας καταγγελίες για παρέμβαση του αλγορίθμου της πλατφόρμας X στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η έρευνα διευρύνθηκε, συμπεριλαμβάνοντας το chatbot Grok του Μασκ, καθώς κατηγορείται για παραγωγή περιεχομένου άρνησης Ολοκαυτώματος και σεξουαλικά αλλοιωμένων εικόνων. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως συνέργεια σε παιδική κακοποίηση.

Η X και ο Μασκ αντέδρασαν έντονα στις έρευνες των εισαγγελικών αρχών στα γραφεία τους στο Παρίσι, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ως «πολιτικοποιημένη ενέργεια» και χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολιτική επίθεση».

Η γαλλική έρευνα, μέρος διεθνών ανησυχιών για το Grok και τη δημιουργία επιβλαβούς περιεχομένου, θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από την παρουσία του Μασκ, αναμένοντας να διαμορφώσει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Οι γαλλικές Αρχές έχουν καλέσει τον Μασκ σε εθελοντική ανάκριση σήμερα, Δευτέρα, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκε για παρέμβαση στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Η κλήση είχε εκδοθεί ήδη από τον Φεβρουάριο, ενώ παραμένει άγνωστο αν ο Μασκ θα ανταποκριθεί.

Διεύρυνση της έρευνας: AI, deepfakes και άρνηση Ολοκαυτώματος

Η έρευνα επεκτάθηκε αργότερα ώστε να συμπεριλάβει και το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Μασκ, το οποίο κατηγορείται ότι παρήγαγε περιεχόμενο που περιλαμβάνει άρνηση του Ολοκαυτώματος αλλά και σεξουαλικά αλλοιωμένες εικόνες (deepfakes).

Οι γαλλικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνέργεια σε κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Καταγγελίες από τον Μασκ για «πολιτική στοχοποίηση»

Στις αρχές Φεβρουαρίου, εισαγγελικές Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία της εταιρείας του Μασκ στο Παρίσι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της X, η οποία έκανε λόγο για «πολιτικοποιημένη ενέργεια» και «καταχρηστική δικαστική πράξη».

Παράλληλα, είχαν κληθεί για κατάθεση τόσο ο Μασκ όσο και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος, Λίντα Γιακαρίνο, με την εταιρεία να απορρίπτει τις κατηγορίες και τον Μασκ να χαρακτηρίζει την υπόθεση «πολιτική επίθεση».

Διεθνείς ανησυχίες για το Grok

Η γαλλική έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές κύμα ανησυχίας για τη λειτουργία του Grok. Σύμφωνα με οργανώσεις, χρήστες μπορούσαν να δημιουργήσουν σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών και ανηλίκων με απλές εντολές.

Μέσα σε μόλις 11 ημέρες, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν περίπου τρία εκατομμύρια τέτοιες εικόνες, εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδες φέρονται να απεικονίζουν ανήλικα άτομα.

Αντίστοιχες έρευνες έχουν ξεκινήσει και σε άλλες χώρες, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανές παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με την προστασία δεδομένων και το επιβλαβές περιεχόμενο.

Η έρευνα συνεχίζεται ανεξαρτήτως της παρουσίας του Μασκ

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το αν ο Μασκ και οι άλλοι εμπλεκόμενοι εμφανιστούν για κατάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κληθεί και εργαζόμενοι της εταιρείας να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη ρύθμιση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για αυστηρότερο έλεγχο του ψηφιακού περιεχομένου.