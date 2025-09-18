Γαλλία: Νεκρός από αστυνομικά πυρά άνδρας με ματσέτα έξω από σχολείο κοντά στην Τουλόν - iefimerida.gr

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα έξω από σχολείο, στην πόλη Λα Σεν-σιρ-Μερ, κοντά στην Τουλόν, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας είχε απειλήσει τους αστυνομικούς πριν πέσει νεκρός από τα πυρά.

Ο εισαγγελέας της πόλης, Σαμουέλ Βαλόν, δήλωσε ότι «η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έναν άνδρα που περπατούσε κρατώντας μαχαίρι» κοντά στο σχολείο το απόγευμα της Πέμπτης. Τις αρχές κάλεσε κάτοικος της περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν να πετάξει το μαχαίρι πολλές φορές, αλλά δεν υπάκουσε. Στην συνέχεια άνοιξαν πυρ έξι φορές σημαδεύοντας στα πόδια.

Ο άνδρας έφερε ένα μεγάλο μαχαίρι, με «λεπίδα μήκους αρκετών εκατοστών», διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί καμία επαφή ή επικοινωνία μεταξύ αυτού του ατόμου και των μαθητών που βρίσκονταν κοντά στο σχολείο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει έρευνα και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταυτότητα του νεκρού άνδρα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ούτε υπάρχουν πληροφορίες αν είχε κάνει χρήση ουσιών ή είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει δύο υπηρεσίες. Η Εθνική Αστυνομία της επαρχίας Βαρ, στην οποία υπάγεται η πόλη Λα Σεν-σιρ-Μερ, και Κρατική Αστυνομία IGPN (Εσωτερικών Υποθέσεων), μέσω της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μασσαλίας.