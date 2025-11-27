Ο Μακρόν ανακοίνωσε εθελοντική στρατιωτική θητεία - «Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρέπει να προετοιμαστούμε» - iefimerida.gr

Η Ευρώπη επανεξοπλίζεται για να απαντήσει στην ρωσική επιθετικότητα και η Γαλλία καλεί ξανά τους νέους της να εκπαιδευτούν στον στρατό, κίνηση που πήρε πάνω του ο Εμανουέλ Μακρόν.

Μακριά από τις ανέσεις του Παρισιού, στη βάση της 27ης Ορεινής Ταξιαρχίας Πεζικού που βρίσκεται στις γαλλικές Άλπεις, ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στην εξαγγελία της νέας στρατιωτικής θητείας για τους νέους Γάλλους. Όχι, δεν πρόκειται για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας - καταργήθηκε στη Γαλλία επί προεδρίας Σιράκ το 1996 - αλλά για εισαγωγή μιας εθελοντικής θητείας που αν πετύχει τους στόχους της, θα προσθέσει έναν ικανό αριθμό εκπαιδευμένων στρατιωτών στον γαλλικό στρατό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι νέοι λαχταρούν την ελευθερία και διψούν για δέσμευση», δήλωσε ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του, προσθέτοντας ότι «το έθνος μας θα είναι ισχυρό αν η νεολαία μας είναι ενωμένη γύρω από τις αξίες μας». Ζήτησε να προσφερθεί σε αυτούς τους νέους «ένα ιδανικό μαζί με την ελευθερία να το υπηρετούν».

Ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης για κάθε ηλικιακή κλάση, καθώς όπως είπε «δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, ούτε στις απειλές [που δεχόμαστε]». Αντίθετα, προέταξε την εθελοντική στρατιωτική θητεία, κυρίως των νέων ηλικίας 18-19 ετών.

Εθελοντική θητεία 10 μηνών

«Οι νέοι μας που υπηρετούν στο έθνος θα υπηρετήσουν για δέκα μήνες, που αντιστοιχεί σε ένα έτος διακοπής και τους επιτρέπει να ενταχθούν τέλεια στην εκπαιδευτική τους πορεία», δήλωσε ο Μακρόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η θητεία θα ξεκινήσει με «ένα μήνα αρχικής εκπαίδευσης» και στη συνέχεια «εννέα μήνες εντός στρατιωτικής μονάδας όπου θα εκτελούν τις ίδιες αποστολές με τον εν ενεργεία στρατό σε εθνικό έδαφος», συμπλήρωσε.

Δεσμεύθηκε πως οι νέοι Γάλλοι που θα κάνουν εθελοντική θητεία, θα υπηρετούν αποκλειστικά σε γαλλικό έδαφος, στη μητροπολιτική Γαλλία ή στις 6 υπερπόντιες περιοχές.

«Αυτή η θητεία επιδιώκει τρεις συγκεκριμένους στόχους: την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του έθνους μας και των ενόπλων δυνάμεών μας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του έθνους μας και την εδραίωση της εκπαίδευσης των νέων μας», πρόσθεσε ο Μακρόν, κάνοντας γνωστό ότι το πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται από το καλοκαίρι του 2026.

Στόχος 50.000 νέοι εθελοντές έως το 2035

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, στόχος είναι το 2026 να εκπαιδευτούν 3.000 νέοι Γάλλοι και ο αριθμός τους να φτάσει τους 10.000 το 2030. «Η φιλοδοξία μου για τη Γαλλία είναι να φτάσουμε τους 50.000 νέους έως το 2035», είπε ο Μακρόν, διευκρινίζοντας ότι «αυτό θα προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της απειλής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την απειλή που αντιμετωπίζει η Γαλλία, χωρίς να φωτογραφίζει τη Μόσχα, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε: «Σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο όπου η δύναμη επιφέρει δικαιοσύνη, ο πόλεμος είναι μια παρούσα πραγματικότητα. Το έθνος μας δεν έχει δικαίωμα στον φόβο, τον πανικό, την απροετοίμαστη κατάσταση ή τη διχόνοια».

«Ο φόβος, επιπλέον, δεν αποτρέπει ποτέ τον κίνδυνο. Ο μόνος τρόπος για να τον αποφύγουμε είναι να προετοιμαστούμε γι' αυτόν», πρόσθεσε ο Μακρόν.