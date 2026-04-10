Οι ΥΠΕΞ Γαλλίας και Πακιστάν εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο - iefimerida.gr

Γαλλία και Πακιστάν εκφράζουν ανησυχία για την κλιμάκωση των ενεργειών του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου.

Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, με το Πακιστάν να πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα του πολέμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, «εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις σοβαρές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο και τόνισαν τη σημασία της πλήρους εφαρμογής και του σεβασμού αυτής της εκεχειρίας» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπως ανακοίνωσε το πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επαίνεσε το Πακιστάν για τον ρόλο του στην εξασφάλιση της αρχικής συμφωνίας εκεχειρίας και εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Πακιστάν προς μια διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μέσω της διπλωματικής οδού», σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επικοινωνία και με τον Ολλανδό ΥΠΕΞ είχε ο Νταρ

Ανάλογη επικοινωνία είχε ο Πακιστανός ΥΠΕΞ και με τον Ολλανδό ομόλογό του, Τομ Μπερέντσεν. Ο τελευταίος εξήρε τον ρόλο του Πακιστάν στη διευκόλυνση της κατάπαυσης του πυρός και εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για την προώθηση μιας διπλωματικής οδού προς μια διαρκή ειρήνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις σοβαρές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και υπογράμμισαν τη σημασία της διασφάλισης της πλήρους εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ