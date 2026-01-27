Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο αστικό κώδικα - iefimerida.gr

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του αστικού κώδικα στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση αποφάνθηκε σήμερα ότι η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον».

Ειδικότερα, σε σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το άρθρο 215 του αστικού κώδικα της χώρας, το οποίο ορίζει ότι «οι σύζυγοι αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση μίας κοινής ζωής», δεν σημαίνει ότι στο πλαίσιο του γάμου η συναίνεση σε σεξουαλική πράξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Διευκρινίζεται επίσης ότι η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από τον σύζυγο ή τη σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου.

ΑΠΕ ΜΠΕ