 Γαλλία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να βάλει τρίμηνο «μπλόκο» στη λειτουργία της Shein - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να βάλει τρίμηνο «μπλόκο» στη λειτουργία της Shein

Shein
Shein/ Φωτογραφία shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πηγή του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει αύριο από δικαστήριο να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία για τρεις μήνες.

Στις 5 Νοεμβρίου η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής κυρίως για την «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της.

Την ίδια ημέρα, η Shein άνοιξε το πρώτο φυσικό της κατάστημα μέσα σε πολυκατάστημα του Παρισιού. Έπειτα πάγωσε την αναστολή της διαδικασίας έναντι της κινεζικής εταιρείας διαδικτυακού λιανεμπορίου όταν εκείνη απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από την πλατφόρμα της.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία Shein

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ