Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητά η Γαλλία για τα αιματηρά περιστατικά στον Λίβανο - iefimerida.gr

Η Γαλλία ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Σ.Α. του ΟΗΕ μετά από σοβαρά περιστατικά κατά μελών της δύναμης UNIFIL στον Λίβανο, όπου σκοτώθηκαν τρία μέλη

της ειρηνευτικής αποστολής.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος υπουργός ΕξωτερικώνΖαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η Γαλλία «καταδικάζει απερίφραστα» τις επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε τρία μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο και αξιώνει «πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν αυτές οι τραγωδίες».

Ολόκληρη η ανάρτηση του γάλλου ΥΠΕΞ:

«Λίβανος: Μετά τα εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά που υπέστησαν οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL, ζήτησα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Γαλλία καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους πυροβολισμούς που σκότωσαν έναν ειρηνευτή στις 29 Μαρτίου.»

Καταδίκη των επιθέσεων

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι επιθέσεις έλαβαν χώρα σε διάστημα 24 ωρών και αφορούν μέλη της UNIFIL, της ειρηνευτικής δύναμης που επιχειρεί στον νότιο Λίβανο. Τέτοιου είδους χτυπήματα κατά ειρηνευτών έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλειά τους και θεωρούνται σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών κανόνων προστασίας των ειρηνευτικών δυνάμεων.

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Μετά τις εξελίξεις, η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να συγκαλέσουν επειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας, ώστε να συζητηθεί η κατάσταση στον Λίβανο, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των ειρηνευτών και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, οι δριμείες επιθέσεις έχουν αυξήσει τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και οργάνωσης Χεζμπολάχ.